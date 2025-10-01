Предупреждение за опасно време и обилни валежи в четвъртък (КАРТА)

Оранжев код за опасно време и очаквани обилни валежи е обявен за четвъртък за почти цялата страна. Той важи за областите Видин и Монтана, както и за част от София област, Враца, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Кърджали Смолян и Хасково.

Жълт код за потенциално опасно време и силни дъждове е в сила за областите София град, част от София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Велико Търново, както и за части от Видин, Монтана и Враца, Ловеч, Габрово, Пловдив, Стара Загора, Сливен и Хасково, Силистра, Добрич, Шумен, Варна, Разград, Бургас и Ямбол.

Времето утре

През следващото денонощие синоптичната обстановка в България ще бъде усложнена. Ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд. Ще духа умерен, в Източна България - силен вятър от североизток. Ще има повсеместни валежи от дъжд - значителни в Западна и Централна България.

Минималните температури ще бъдат без съществен дневен ход, минималните ще са между 6 и 11 градуса, а максималните ще са между 8 и 13 градуса. В София минималната температура ще е около 5 градуса, максимална - около 8 градуса.