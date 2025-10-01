Войната в Украйна:

Предупреждение за опасно време и обилни валежи в четвъртък (КАРТА)

01 октомври 2025, 14:22 часа 249 прочитания 0 коментара
Предупреждение за опасно време и обилни валежи в четвъртък (КАРТА)

Оранжев код за опасно време и очаквани обилни валежи е обявен за четвъртък за почти цялата страна. Той важи за областите Видин и Монтана, както и за част от София област, Враца, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Кърджали Смолян и Хасково. 

ОЩЕ: Прогноза за времето - 2 октомври (четвъртък)

Жълт код за потенциално опасно време и силни дъждове е в сила за областите София град, част от София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Велико Търново, както и за части от Видин, Монтана и Враца, Ловеч, Габрово, Пловдив, Стара Загора, Сливен и Хасково, Силистра, Добрич, Шумен, Варна, Разград, Бургас и Ямбол.

Времето утре

През следващото денонощие синоптичната обстановка в България ще бъде усложнена. Ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд. Ще духа умерен, в Източна България - силен вятър от североизток. Ще има повсеместни валежи от дъжд - значителни в Западна и Централна България.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Идват интензивни валежи, а после? Николай Василковски с прогноза за началото на октомври

Минималните температури ще бъдат без съществен дневен ход, минималните ще са между 6 и 11 градуса, а максималните ще са между 8 и 13 градуса. В София минималната температура ще е около 5 градуса, максимална - около 8 градуса.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
опасно време дъжд прогноза за времето силен вятър
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес