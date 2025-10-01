Ще има ли проблем с визите, след като правителството на САЩ спря работа?

Посолството на САЩ в България съобщи, че поради спиране на финансирането страницата му в социалната мрежа Facebook няма да се обновява редовно, като също така са възможни затруднения и с други услуги. Причината за всичко това е, че американското правителство официално спря работа заради липса на пари - резултат от разногласията между републиканците и демократите в Конгреса. Спорът е относно искането на демократите президентът Доналд Тръмп да се съгласи да удължи изтичащите субсидии за здравеопазване и да отмени съкращенията на Medicaid, приети през лятото.

“Поради прекъсването на финансирането този акаунт във Facebook няма да се обновява редовно, докато не бъде възстановена пълната дейност, с изключение на спешна информация, свързана с безопасността и сигурността", обявиха от посолството на САЩ у нас.

Снимка: Getty Images

Какво се случва с услугите за паспорти и визи?

"Към момента планираните услуги за паспорти и визи в Съединените щати и в посолствата и консулствата на САЩ в чужбина ще продължат по време на прекъсването на финансирането, доколкото ситуацията позволява", казват от дипломатическата мисия.

"За информация относно нашите услуги и оперативния ни статус посетете travel.state.gov", гласи съобщението, публикувано на 1 октомври.

С гласуване 55 срещу 45 планът на Републиканската партия, който би удължил финансирането на правителството до 21 ноември, не успя да събере необходимите 60 гласа за приемане. Републиканците също блокираха плана на демократите, който би удължил финансирането до края на октомври и би добавил над 1 трилион долара разходи за здравеопазване - гласовете бяха 47 "за" срещу 53 "против".