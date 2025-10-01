Бюджетният дефицит и държавният дълг на Австрия растат

Според данни на Австрийската статистическа служба бюджетният дефицит през първата половина на годината се е увеличил до 5,3 процента от брутния вътрешен продукт (БВП). Това е значително повече в сравнение със същия период на предходната година, когато е бил 4,8 процента.

През първото полугодие приходите на държавата са нараснали с 3,2 процента или 3,8 милиарда евро спрямо същия период на предходната година, достигайки 123,4 милиарда евро. Но държавните разходи са се увеличили още повече – с 4,1 процента или 5,4 милиарда евро, достигайки 136,7 милиарда евро. Резултатът е финансов дефицит от 13,3 милиарда евро. Основна причина за увеличението на разходите са били паричните социални помощи и заплатите в обществения сектор, обясни генералният директор по статистика Мануела Ленк на пресконференция, за която информира каналът на радиото и телевизията ОРФ, цитиран от БТА.

От общо 412,3 милиарда евро нов държавен дълг, 358,7 милиарда евро се падат на федералното правителство, което представлява дългово съотношение от 82,3процента от БВП. Дългът на провинциите (без Виена) е 29 милиарда евро, на общините включително Виена – 24,8 милиарда евро, а социалноосигурителните институции са намалили краткосрочния си дълг с 1,5 милиарда евро. Най-голямото увеличение на дълга е при общините – с 1,1 милиарда евро повече в сравнение с миналата година. Общинският дефицит към края на юни е бил 2,4 милиарда евро, докато провинциите са били относително балансирани, обясни Керстин Грубер от Австрийската статистическа служба.

Според прогнозата на Министерството на финансите, дълговото съотношение за цялата година ще нарасне до 84,7 процента от БВП, а бюджетният дефицит ще намалее от 4,7 процента (2024) до 4,5 процента от БВП. Финансовият министър Маркус Мартербауер счита, че бюджетната консолидация се развива добре. Според новите изчисления икономическата ситуация в Австрия не е толкова тежка, колкото се смяташе досега. Реалният БВП през 2024 година е намалял не с 1,0 процент, а с 0,7 процент,

