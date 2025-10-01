Войната в Украйна:

Червеният кръст спира работа в Газа

Червеният кръст заяви, че засилените военни операции в град Газа са го принудили временно да преустанови дейността си там, предупреждавайки, че „десетки хиляди са изправени пред тежки хуманитарни условия“, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Засилването на военните операции в град Газа принуди Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) временно да преустанови операциите в офиса си в град Газа

и да премести персонала си в офисите на МКЧК в южната част на Газа, за да гарантира безопасността на персонала и оперативната непрекъснатост“, се казва в изявлението.

Спасиана Кирилова
