Червеният кръст спира работа в Газа

Червеният кръст заяви, че засилените военни операции в град Газа са го принудили временно да преустанови дейността си там, предупреждавайки, че „десетки хиляди са изправени пред тежки хуманитарни условия“, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Засилването на военните операции в град Газа принуди Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) временно да преустанови операциите в офиса си в град Газа

и да премести персонала си в офисите на МКЧК в южната част на Газа, за да гарантира безопасността на персонала и оперативната непрекъснатост“, се казва в изявлението.

