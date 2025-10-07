Войната в Украйна:

07 октомври 2025, 09:54 часа 241 прочитания 0 коментара
BG- ALERT в готовност за предупреждение в района на Елените

Продължава и днес известяването чрез системата за ранно предупреждение BG- ALERT в района на курортен комплекс Елените. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Бургас, цитирани от БТА.

По информация на институцията, обстановката в областта към момента е спокойна. Няма постъпили сигнали от общините за възникнали проблеми или необходимост от съдействие.

През изминалата нощ областният управител Владимир Крумов е участвал в денонощното дежурство, а институциите остават в повишена готовност за реакция при евентуална промяна на метеорологичната или хидрологичната обстановка.

Областният кризисен щаб продължава да следи ситуацията в реално време. От администрацията апелират гражданите да бъдат бдителни и да се информират само от официални източници.

Спасиана Кирилова
