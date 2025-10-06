След наводненията: Достъпът до „Елените“ остава ограничен

Властите спират достъпа до курортния комплекс „Елените“ след наводненията през изминалата седмица. Още вчера полицията постави контролно-пропускателни пунктове, включително с цел да запази имуществото на евакуираните хора от мародерства. По разпореждане на премиера Росен Желязков до утре всички министерства трябва да докладват готовността си по изпълнение на трите основни документа, свързани с бедствията.

Търси се и допълнителен механизъм за подпомагане на пострадалите от природните стихии по Черноморието. Извън обезщетението в размер на 1914 лева, както и еднократната помощ за закупуване на унищожени електроуреди, се обсъжда вариант държавата да осигури и допълнителни 3000 лева за пострадалите от наводненията.

Скорошното бедствие и предстоящите валежи, които специалистите прогнозират, са наложили ограничаването на достъпа до местността Елените. От пресцентъра на Областна администрация Бургас допълниха още, че това се налага заради компрометираната инфраструктура и силната напоеност на почвата. Засега достъпът ще бъде ограничен от 15:00 ч. на 6 октомври 2025 г. През деня на 5 октомври бе оказано съдействие на собствениците за изнасяне на най-необходимите им вещи от домовете.

В светлата част на деня, ще бъде осигурен контролиран достъп през контролно-пропускателния пункт, за да могат собствениците да вземат допълнителни лични вещи при необходимост, обясниха от областната администрация. Забраната за пребиваване на територията на ваканционно селище Елените ще остане в сила до второ нареждане. На всички евакуирани е осигурен подслон и необходимата грижа

Областният управител ще задейства системата BG-Alert за своевременно оповестяване на забраната в района на селището. Вилното селище ще остане под 24-часова охрана от органите на МВР за недопускане на набези върху имуществото на евакуираните.

