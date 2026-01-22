БХК: Кабинет в оставка няма право да вкарва България в Съвета за мир на Тръмп

Българският хелзинкски комитет (БХК) излезе с остра позиция срещу присъединяването на България към т.нар. Съвет за мир по инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп, определяйки действията на правителството в оставка като нелегитимни, противоконституционни и опасни за международната позиция на страната. Реакцията на правозащитната организация идва на фона на задълбочаващия се политически и институционален спор около подписването от премиера в оставка Росен Желязков и първите му публични изявления в Давос.

В разпространено прессъобщение БХК заявява, че Желязков се е оказал съучредител на Съвета за мир без легитимно решение на компетентните институции, с което са нарушени както българската конституционна уредба, така и ангажиментите на страната ни към Европейския съюз. Организацията подчертава, че инициативата е бойкотирана от водещите европейски държави и че България, заедно с Унгария, остава единствената държава членка на ЕС, която се включва в структурата. Още: Асен Василев: Кабинет в оставка ни набута в кьошето до Унгария - сядаме на два стола и падаме (ВИДЕО)

Според БХК действията на правителството в оставка представляват "безпрецедентен правен нихилизъм" и пряко посегателство върху конституционните основи на държавата. От организацията настояват за незабавна отмяна на решението, което по думите им поставя България в международна изолация и обслужва лични политически интереси, за сметка на националната сигурност и правовия ред.

Правозащитниците акцентират, че кабинет в оставка разполага единствено с ограничени текущи функции и няма мандат да взема стратегически решения, които променят геополитическата ориентация на страната. В позицията се подчертава, че Съветът за мир има характеристиките на международна организация, поради което решение за членство може да бъде взето единствено от Народното събрание, след надлежна процедура и ратификация. Още: Желязков обяви кой му е позволил да вкара България в Съвета на Тръмп. Парламентът ще има думата

Критиките на БХК се вписват в по-широкия обществен и политически дебат, започнал след появата на Желязков в Давос и обявяването на участието на България редом до ограничен кръг държави, сред които преобладават страни извън европейския демократичен консенсус. От организацията предупреждават, че соловите действия на българското правителство подкопават принципите на лоялност и солидарност в рамките на Общата външна политика и политика на сигурност на ЕС и поставят страната ни в една група с Унгария, срещу която вече текат процедури по чл. 7 от Договора за ЕС.

Особено тревожни според БХК са неясният статут и целите на Съвета за мир. В позицията се посочва, че инициативи, които търсят "мир" чрез заобикаляне на международното право, легитимиране на териториални агресии или подмяна на установените механизми на Организацията на обединените нации, крият сериозни рискове за правата на човека и глобалната сигурност. "Истинският мир е възможен само чрез върховенството на правото, а не чрез задкулисни политически сделки", се казва още в документа. Още: Пеевски се радва да е рамо до рамо с Лукашенко и Орбан в битката за мира - чака ли и Путин?

В заключение БХК призовава народните представители и гражданското общество да се противопоставят на опитите България да бъде изведена от "демократичното семейство на Европа" и да не допуска страната да се превърне в заложник на лични политически амбиции. Позицията допълнително засилва натиска върху управляващите, на фона на вече заявените намерения за ратификация и нарастващото напрежение между институциите по темата за Съвета за мир.