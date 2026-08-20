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Рисковете и вероятността от провеждане на атака от Иран спрямо България нарастват: Предупреждение от бивш шеф на ДАНС

20 август 2026, 8:28 часа 683 прочитания 0 коментара
Снимка: Defense Update
Рисковете и вероятността от провеждане на атака от Иран спрямо България нарастват: Предупреждение от бивш шеф на ДАНС

"Не сме убедени, че информацията за иранска атака спрямо България е достоверна, но може да се касае за хибридна атака от страна на Иран. Рисковете и вероятността от провеждане на атака от Иран спрямо България нарастват". За това предупреди пред bTV бившият председател на ДАНС и бивш служебен министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев. Напомняме, че той беше министър в изгоненото с многолюдни протести правителство на Пламен Орешарски - Още: След статията на Financial Times: България е питала Великобритания за намеренията на Иран

Ще ни атакува ли Иран?

Снимка: Envato

Още: Теоретично ирански балистични ракети и дронове могат да достигнат до Безмер, но ще се заложи на провокации чрез наемници и проксита у нас

По думите на Йовчев има два основни сценария за евентуална иранска атака. Първият вариант е въздушна атака от съвременните балистични ракети от Иран. Вторият вариант е възможност за въздушна атака чрез дронове, което обаче е малко вероятно да се случи, открои бившият председател на ДАНС. Само че капитан първи ранг от запаса Васил Данов изрично заяви следното по темата, напомняйки с конкретни примери с какво разполага НАТО в региона на Балканите и Европа: Всичко това дава основание да не треперим и да пишем простотии, че едва ли не утре Иран ще ни удари

Цветлин Йовчев отбеляза, че най-вероятният отговор, който може да се получи е, че Иран не е враждебна държава. "Излишно е да се пита Иран за каквото и да било, така че към момента като че ли дипломатически действия са излишни", добави бившият министър на вътрешните работи.

Според бившия ръководител на ДАНС, България може да получи антидрон системи от 5 до 10 дни с обсег до 5 километра в градска среда и извънградска среда – над 5 километра. Системите са много добри, които се управляват от изкуствен интелект, като може да се включат система за детекция и система за противодействие, добави Йовчев.

Според бившия МВР министър критичните инфраструктури на България не са защитени, може да има запалаха с дронове, които са направени с независими навигационни системи. Трябва да се изгради регионална и национална система за защита от дронове, настоя Цветлин Йовчев.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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