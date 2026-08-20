20 август: Историческата победа на цар Симеон в битката при Ахелой

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20 август 917 година: Битката при Ахелой

На този ден през 917 година край река Ахелой войската на цар Симеон нанася тежък погром на византийците. С победата си българският владетел потвърждава военната и политическата си мощ. След погрома на Византия цар Симеон успява да наложи България като лидер на Балканите.

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Притеснена от засилващата се мощ на Симеон, Византия изпраща огромна армия към България, която е ръководена от прочутия пълководец Лъв Фока. Според историческите данни двете войски са били изключително многочислени за времето си – според някои източници общият брой на участниците в битката при Ахелой е над 100 000 души.

Войската от азиатските провинции на Византия, след сключването на мира с арабите, е прехвърлена на Балканите. За да се насърчи бойния дух на войниците, те предварително получават заплатите си, а дворцовият протопоп Константин Кефала заедно с Константин Валелиас карат войниците от цялата армия да положат клетва пред Христовия кръст, че „ще умрат един за друг“.

Патриарх Николай Мистик пише в едно от писмата си, че армията нахлува в българските територии заради новините, които получава от стратезите на Тракия, Македония, Солунската, Драчката област.

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Най-вероятно влизането на българска територия е било осъществено по море. Според сведението на Скилица, битката се е състояла на 6 август 917 г. край Анхиало.

В тежките и продължителни сражения, българите, ръководени лично от цар Симеон, успяват да нанесат решителен удар на византийците. Войската на противника е напълно унищожена. Лъв Фока успява да избяга и да се спаси.

Победата на българския владетел не е просто военен триумф - след нея преразпределението на силите на целия Балкански полуостров се променя. Благодарение на нея страната ни се налага като първа сила на полуострова.

С победата си цар Симеон е по-близо отвсякога до своята най-голяма мечта - той да заеме императорския трон в Константинопол.

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