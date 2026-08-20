Рожден ден на детето в парка? Грози ви глоба до 500 евро

Солени глоби до 250 евро при първо и 500 евро при второ нарушение може да отнесат родители, които са решили да празнуват рождения ден на детето си в парк. В момента подобни детски тържества са честа гледка през летния сезон.

"Общината няма да откаже частно тържество в парка, ако е заявено предварително, но ако не е - глобите са от 153 до 255 евро и от 306 до 511 евро при повторно нарушение", обяви Лъчезар Милушев, заместник-кмет на Столичната община, направление "Сигурност".

Той уточни, че подобни мероприятия може да се провежда в часовия диапазон между 8:00 и 23:00 часа.

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Към момента се подават много малко такива заявления

"Добре би било след това да си изхвърлят отпадъците на определените за това места. Отговорно е да се изхвърлят разделно и призовавам гражданите за това. Най-често остават балони, украси и други отпадъци, които парковите работници ги почистват, като Общината отстранява щетите и предявява сметката на организаторите на събитието. Има начини той да бъде установен, но не това е смисълът. Смисълът е да имаме уважението един към друг - да зачитаме правата един на друг, да не пречим на другите и да пазим околната среда", допълни той пред БНР.

Източник: БГНЕС

Според Милушев в общината се подават много малко заявления за паркови тържества.

"Заявяването означава, че гражданите са отговорни към другите граждани, които пребивават в това обществено пространство", коментира той.

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Милушев уточни, че при необходимост санкцията се налага с акт за нарушаване на обществения ред. По думите му целта не е да бъдат наказвани хората, а "да се пази спокойствието и правата на другия".