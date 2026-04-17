Битката за третото място се затяга, три формации са на ръба: Ново проучване преди вота в неделя

17 април 2026, 7:27 часа 803 прочитания 0 коментара
Битката за третото място се затяга, три формации са на ръба: Ново проучване преди вота в неделя

Не се регистрира структурна промяна в електоралните нагласи в последния един месец. "Прогресивна България" остава лидер с 33,2% подкрепа сред заявилите, че ще упражнят правото си на глас. Втори са ГЕРБ-СДС с 19,1%. Битката за третото място остава оспорвана, като ПП-ДБ запазва крехка преднина с 11,2% пред ДПС - с 10,2%. Петата позиция остава за „Възраждане“ с 7,1% сред гласуващите.

Това показват данни от проучване на „Тренд“ по поръчка на „24 часа", посветено на електоралните нагласи спрямо предстоящите предсрочни парламентарни избори. Изследването е реализирано в периода между 13 и 16 април 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1004 пълнолетни българи. 

Три формации са на ръба на парламентарната бариера. За БСП декларират, че ще гласуват 4%, но по-висока активност ще изложи на риск тяхното представителство. За „Сияние“ декларират подкрепа 3,9% от гласуващите, а МЕЧ също остава близо до бариерата с 3,7%.

В подредбата следват "Има такъв народ" с 2,1%, "Величие" - 1,7%, Алианс за права и свободи - с 1,6% и "Синя България - с 1%.

Изследването се провежда само на територията на страната, като вотът от чужбина би могъл да внесе определени промени в електоралната картина, заявяват от "Тренд".  

3.2 млн. пълнолетни български граждани декларират, че ще гласуват на предстоящите предсрочни парламентарни избори, което е повишаване с около 100 000 души спрямо последното проучване, реализирано непосредствено преди началото на предизборната кампания.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
електорални нагласи Тренд предсрочни парламентарни избори 2026
