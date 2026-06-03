След Гилфойл: У нас пристига и премиерът на Гърция

Министър-председателят Румен Радев ще проведе среща с гръцкия си колега Кириакос Мицотакис, който пристига утре в София по покана на българския премиер, съобщиха от Министерски съвет. Двамата ще разговарят на четири очи в сградата на Министерския съвет, след което ще се проведе среща в разширен състав с участието на двете делегации. Във фокуса на разговорите ще бъде развитието на двустранните отношения, достигнали равнище на стратегическо партньорство.

В съобщението на Министерски съвет се посочва още, че ще бъдат обсъдени широк кръг теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред, но не се дава никаква конкретика.

Преди него дойде Гилфойл

Визитата на Миицотакис обаче беше предшествена от тази на американския посланик в Гърция Кимбърли Гилфойл, която се срещна както с президента Йотова, така и с министъра на енергетиката от кабинета "Радев".

"Обсъдихме възможности за напредък в постигането на нашите общи енергийни приоритети. Съединените щати работят с Гърция, България и други партньори в региона за постигане на споделена визия за енергийна сигурност по Вертикалния газов коридор", посочи в поста си в Х Гилфойл.

Припомняме, че по време на Трансатлантическата среща на върха за сигурността на газовите доставки, която се провежда във Вашингтон на 24 и 25 февруари енергийните министри на 12 европейски държави и Съединените щати подписаха Съвместно изявление за повишаване сигурността на доставките на природен газ за Централна и Източна Европа. Съгласно това изявление, България е утвърдена като основна транзитна и инфраструктурна държава в рамките на Вертикалния газов коридор. ОЩЕ: Гилфойл спешно в България: Срещна се с Йотова и енергийния министър за Вертикалния газов коридор (СНИМКИ)