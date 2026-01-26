Близо 40 млн. опаковки върнаха клиентите на Kaufland в станциите за рециклиране

Ритейлърът надгражда зелените си процеси с нова балираща преса в Централния склад

Близо 40 млн. пластмасови бутилки и алуминиеви кенове е събрал Kaufland България в своите станции за рециклиране. За върнатите опаковки веригата е раздала ековаучери на стойност близо 2 млн. лв. Към момента ритейлърът разполага с 11 автомата за рециклиране, като пилотният проект стартира през март 2023 г. Зад тези числа стои не само ангажираността на клиентите, но и нуждата събраните суровини да се обработват все по бързо и рационално, за да поемат пътя си към рециклиращите компании.

Зелена инвестиция

Именно затова, следвайки посоката към зелено бъдеще, ритейлърът надгражда и логистичната си база. От септември 2025 г. в Централния склад на Kaufland България в с. Стряма работи нова осемтонова автоматична канална балираща преса с конвейерна технология и защита на персонала. Още от инсталирането си съоръжението вече е обработило значителни количества суровини, като през него са преминали 138 т. фолио, 12 т. алуминиеви кенове и 96 т. пластмасови бутилки от PET.

Инвестицията е за близо половин милион лева и заменя пет по малки преси, като прави обработката на събраните по магазини в цялата страна суровини по-бърза и по-рационална.

Новото съоръжение позволява различните фракции да се балират ефикасно още при пристигането им в склада, сред които стреч фолио, алуминиеви кенове и PET бутилки от машините за амбалаж. Материалите се оформят в бали от по 500 кг, което ги подготвя за транспортиране до рециклиращи компании в компактен и удобен вид, който пести място при превоза и оптимизира разхода на ресурси.

Освен че ускорява процесите, пресата е и с висока производителност от около 4 тона на час, като едновременно с това осигурява висока степен на безопасност за персонала чрез вградените защитни механизми. Така събраните суровини от цялата страна могат да бъдат обработвани по-последователно и ефективно, а следващата им стъпка към рециклиране да се случва по подреден и устойчив начин.

Как работят станциите за рециклиране?

Станциите за рециклиране на Kaufland приемат пластмасови бутилки от PET материал (обозначени със съответния знак) и алуминиеви кенове до 3 литра. За всяка върната в станциите за рециклиране бутилка клиентите на ритейлъра получават „ековаучер“ на стойност 2 евроцента, който могат да използват на касите на същия хипермаркет в рамките на 90 дни. От края на септември 2024 г. компанията дава възможност и за дарение на събраната сума в полза на Българския Червен кръст (БЧК).

Kaufland продължава да развива проекта с цел насърчаване на кръговата икономика и отговорното потребление. Към момента станциите са разположени в 11 магазина в общо шест града - София (бул. „Царица Йоанна“ №97, ул. „Филип Аврамов“ №3 и бул. „Ген. Тотлебен“ № 36, ул. „Скопие“ 1, бул. „Г.М. Димитров“ 12), Пловдив (бул. „Цариградско шосе“ № 94 и ул. „Брезовско шосе“ №127), Варна (ул. „Д-р Петър Скорчев“ №2), Бургас (ул. „Янко Комитов“ 8), Велико Търново (ул. „Краков“ 2Б) и Плевен (ул. „Сан Стефано“ 80).