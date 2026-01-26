Свлачище затвори едното платно на пътя за Мелник

Поради свличане на земна маса пътят за град Мелник е отворен за движение в едната посока, информираха от пресцентъра на Община Сандански, цитирани от БТА. Оттам уточниха, че вчера е възникнало свлачище на пътя за Мелник до разклона за село Виногради. За да се гарантира безопасността на всички участници в движението, районът е обезопасен, а на място работи тежкотоварна техника.

Продължават дейностите по разчистване и отстраняване на свлечената земна маса. След като приключат ремонтно-възстановителните работи и при осигуряване на безопасни условия, пътят отново ще бъде отворен за движение. От общинската администрация призовават водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост.

На 23 януари движението от 375-и до 385-и км по път I-1 София – Кулата се осъществяваше с повишено внимание поради ремонт на асфалтовата настилка.

