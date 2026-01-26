Паднали камъни и проливен дъжд: Затруднено движение в Родопите

Паднали камъни по пътното платно създават затруднения за движението в Родопите заради интензивните валежи, каза за БТА Марин Кушев – директор на Областно пътно управление (ОПУ) - Смолян. Сигнали са подадени за направленията Смилян – Рудозем и Момчиловци – Петково.

Екипите на пътноподдържащите фирми работят и извършват обходи на републиканската пътна мрежа.

От ОПУ - Смолян апелират шофьорите да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и да избягват резки маневри, тъй като валежът в област Смолян е интензивен.

