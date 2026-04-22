Коя е Ваня Стефанова - от "Костинбродската афера" и ДАНС до и.ф. главен прокурор?

Ваня Стефанова бе определена за нов изпълняващ функциите главен прокурор за 6 месеца, реши прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет в сряда. Тя е досегашен заместник на Борислав Сарафов, който подаде оставка, макар да е нелегитимен от над година на поста. Той имаше двама заместници - Ваня Стефанова и Магдалена Лазарова.

Преди да вземе решението прокурорската колегия реши да отправи запитване първо до Стефанова дали е съгласна да поеме поста. Решението за назначението на Стефанова може да бъде оспорено пред Върховния административен съд.

Коя е тя?

Името на прокурор Ваня Стефанова стана известно покрай скандалната Костинбродска афера през 2013 г. Тогава тя беше сред наблюдаващите прокурори по делото.

Завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 90-те години и започва професионалния си път като следовател. Постепенно преминава през различни нива на прокуратурата, натрупвайки опит в наказателното преследване и работата по дела с обществен интерес.

Кариерата ѝ продължава като прокурор, а впоследствие достига до ръководна позиция – заместник на главния прокурор във Върховната касационна прокуратура. В тази роля тя участва в координацията на ключови процеси в системата.

В периода 2013–2015 г. Ваня Стефанова заема поста заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), където участва в дейности, свързани с националната сигурност и противодействието на престъпността.

По-късно става част от Върховната касационна прокуратура, а през 2020 г. поема ръководството на специализиран отдел. Работата ѝ обхваща широк спектър от тежки криминални престъпления, включително убийства, отвличания и организирана престъпност. Освен практическата си дейност, Стефанова участва и в обучението на магистрати, като преподава в Националния институт по правосъдието.