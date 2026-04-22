Зимата се завърна: Сняг в Пампорово

Около 10 см нов сняг наваля в Пампорово, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба. В курорта продължава слаб снеговалеж в предобедните часове. Сняг падна днес по високите части в област Смолян, информираха от Областното пътно управление. Снежна покривка се е образувала по проходите Превала, Рожен и Пампорово, но трасетата вече са обработени от снегопочистващи машини.

Сняг натрупа и в района на Рожен, според информация от Метеорологичната станция на върха. Минимална температура от минус 1,4 градуса е измерена тази сутрин на Рожен.

Ски сезонът в Пампорово приключи на 12 април, лифтовите съоръжения не работят, уточниха от Планинската спасителна служба.

Априлският сняг не е необичайно явление за планинската област, отбелязват от курорта. Снеговалеж се е случвал през годините и в първите дни на май.