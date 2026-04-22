Йотова след оставката на Сарафов: По-добре беше да се оттегли доста отдавна

"За мен това е необходима, но само първа стъпка. Оттук нататък отговорността е на Народното събрание и аз се надявам с максимален консенсус да се преодолеят както изтеклите мандати, така и прозрачно да бъде избран нов ВСС - достатъчно авторитетен, който да гарантира оттук нататък прозрачността на всички процедури. Защото това е работа и отговорност на политиците. А ние, българските граждани искаме правосъдие, което гарантира справедливост".

Това каза президентът Илияна Йотова пред журналисти по повод оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

На въпрос закъснял ход на Сарафов ли беше подаването на оставка, Йотова отговори: "Според мен отдавна трябваше да се случи това, защото когато няма достатъчно аргументи за това оставане и има безкрайни дискусии дали е законно или е незаконно, когато става въпрос за законност - по-добре беше да се оттегли доста отдавна и да отпуши целия този процес, но това е моето лично мнение."

Часове след оставката на Салафов без дебат Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор. Гласуваха всички 9 членове от колегията.

