Карал служебна кола: Хванаха пиян служител на АПИ

Хванаха служител от Областното пътно управление в Добрич да шофира след употреба на алкохол. От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) са предприели действия по неговото освобождаване. "Ръководството на АПИ не толерира неспазването на правилата за движение по пътищата и вътрешните правила за поведение на служителите в държавната пътна администрация и ще приложи стриктно разпоредбите на нормативната уредба", се казва в позицията им.

ОЩЕ: Пиян-залян: Хванаха мъж с близо 3 промила алкохол на пътя София - Варна

При полицейска проверка в Балчик е спрян лек автомобил с отличителни знаци на АПИ, управляван от 54-годишен мъж. Тестът за употреба на алкохол отчете 1,98 промила.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо полицейско производство.

От полицията посочиха, че през предходната седмица същият водач е бил спрян, докато е управлявал личния си автомобил, като пробата му за алкохол е била над 1,2 промила. Превозното средство е иззето по надлежния ред.