ВСС избра нов и.ф. главен прокурор

Ваня Стефанова е новият изпълняващ функциите главен прокурор. Това реши днес Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, след като кадровиците получиха нейното съгласие да поеме временното ръководство на държавното обвинение. Ваня Стефанова беше избрана за зам.главен прокурор по предложение на Борислав Сарафов в началото на миналата година.

До този сценарий се стигна, след като по-рано днес Сарафов подаде оставка. Това бе обявено само два часа след отправения ултиматум от Иван Демерджиев ("Прогресивна България") и призивите от "Демократична България". Заявлението му беше обявено в началото на днешното заседание на Прокурорската колегия и беше разгледано първо. Кадровиците го приеха за сведение без изказвания и без дебат и заявиха, че са изправени пред условията на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт и трябва да определят най-старшия заместник на Сарафов за и.ф. главен прокурор. В случая това е Ваня Стефанова и поради тази причина изпратиха писмо, с което питаха дали е съгласна да бъде определена временно да изпълнява тази длъжност.

Сега основният въпрос е дали Борислав Сарафов ще бъде оставен да изпълнява функците на шеф на Националната следствена служба и заместник-главен прокурор. Мандатът му изтича през 2027 година.

Коя е Ваня Стефанова?

Тя завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1996 г. и след това става помощник-следовател и следовател в Софийската окръжна следствена служба.

През 2001 г. Стефанова е назначена за прокурор в Районна прокуратура – Сливница, а две години по-късно вече е неин зам.-шеф.

През 2010 г. е повишена в Софийската градска прокуратура (СГП).

През септември 2013 г. Ваня Стефанова беше избрана за зам.-шеф на Държавната агенция "Национална сигурност". И остана на този пост до март 2015 г., когато се върна в СГП.

От 2019 г. е прокурор във Върховната касационна прокуратура, а от 2020 г. ръководи отдел "Специализиран".