Подготви се за училище с мисъл за природата

Училищни пособия с екологичен сертификат и намаления до 61% през следващите две седмици в Kaufland

С наближаването на 15 септември Kaufland България улеснява подготовката за новия учебен сезон, предлагайки на семействата пълен асортимент от ученически стоки на едно място. От 31 август до 13 септември в магазините на веригата клиентите могат да открият разнообразие от предложения - от тетрадки, моливи и материали за рисуване до калкулатори, несесери, ученически раници с включени пособия и хранителни продукти за междинна закуска. Намаленията достигат до 61%, а всички предложения са представени и в онлайн брошурата на kaufland.bg.

Акцент в Back to School кампанията са ученическите пособия от собствената марка Talentus®, част от които носят международния сертификат FSC. Той удостоверява, че използваните материали от дървесина и хартия произхождат от отговорно управлявани гори. Този начин на управление допринася за опазването на биоразнообразието и околната среда и подкрепя благосъстоянието на местните общности. Сред сертифицираните предложения са тетрадки, папки, блокове за рисуване, цветни моливи и различни хартиени принадлежности.

Тетрадките Talentus® с 80 листа във формат А4 могат да бъдат закупени за 1,27 евро, а комплект от две тетрадки А5 струва 2,30 евро. Папката с ластик А4 е на цена 2,79 евро. За часовете по изобразително изкуство родителите могат да изберат блокове за рисуване А3 и А4 на цена 2,04 евро, комплект от седем четки за 2,04 евро и водни бои в 12 цвята за 1,29 евро. Комплектът от 24 цветни молива, чиято опаковка също носи знака FSC, е намален с 50% до 2,04 евро. Интересни и практични за малчуганите са и изтриващите химикалки за 3,99 евро.

За ежедневните занимания в клас Kaufland предлага комплект от флумастери 24 бр. на цена от 2,55 евро. Комплект от шест графитни молива с гумички, както и комплект от три химикалки се предлагат за 0,79 евро. Комплектът за чертане от четири части – две триъгълни линии, линия от 30 см и транспортир струва 0,99 евро. Сред предложенията за по-големите ученици е и калкулатор Talentus® с 45% намаление за 4,99 евро.

Подготовката може да бъде допълнена с ученически несесери с намаления до 46% и цени, започващи от 1,79 евро, както и готово решение - раница Minecraft с три части и включени пособия за 89,99 евро.

Възможността за подготовка на едно място обхваща не само ученическите пособия, но и предложения за междинна закуска през учебния ден. Протеиновият микс от ядки Detelina’s в опаковка от 140 г се предлага за 1,55 евро, а притежателите на Kaufland Card XTRA могат да използват 30% отстъпка за протеиновите продукти Livity, сред които барчета, оризови чипсове и оризовки. Тези вкусни предложения могат да бъдат грижливо опаковани в разнообразие от кутии за храна Peppa Pig за 2,55 евро.

Всички предложения са валидни до 13 септември и могат да бъдат разгледани в онлайн брошурата тук.