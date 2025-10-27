Бонбони няма: Остава пакост за кмета на Елин Пелин за Хелоуин

Ще купи ли бонбони, ако някой му звънне на вратата за Хелоуин. На този въпрос отговори в сутрешния блок на БНТ кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов, който забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата, което предизвика остра обществена реакция и доведе до организирането на контрасъбитие във Фейсбук – "Масово празнуване на Хелоуин в Елин Пелин".

Според официалното съобщение от общината, решението на кмета е мотивирано от желанието да се отдаде по-голяма почит на 1 ноември – Деня на народните будители. В Елин Пелин този ден традиционно се отбелязва с молебен и факелно шествие, в което участват стотици жители.

В сутрешния блок на БНТ той посочи, че на 1 ноември всеки трябва да носи лика на будителя или човека, на когото иска да подражава или който е събудил в него нещо смислено.

Бонбони няма - остава пакост

"Не смятам, че трябва да стимулираме диабета и всички наднормени форми. Винаги се радвам на това, че децата намират поводи да се забавляват. При нас децата са млади, здрави българчета", каза Симеонов, като даде ясно да се разбере, че няма да се подготви с бонбони за децата, ако някое се излъже и му почука на вратата за лакомство или пакост. ОЩЕ: Война за Хелоуин: В Елин Пелин организират масов празник в отговор на кметската забрана