Нито един патрон, нито един дрон, нито един GPS!

Балканите са буре с барут, както гласи клишето - този израз се употребява от Колективния Запад по наш адрес от края на 19 век. А в наши дни България привлече гигантска инвестиция за строеж на завод за барут.

Барутът впрочем е изобретение на Алфред Нобел, дето Бай Тръмп му сънува наградата. А фамилията Нобел е развивала огромен оръжеен и петролен бизнес в Руската империя (с оръжейните поръчки почва още през първата половина на 19 век).

Но да не заничаме в канчето на Нобел, да си гледаме нашия ВПК.

Още: Заженил се Безос

Както ПРАС-ПРЕС вече е писал, България няма армия, но е най-големият износител на оръжие в Европа и един от лидерите в производството. Това е една много интересна комбинация от фактори, като наскоро Радев и/или Борисов уговориха и гигантската милиардна инвестиция за барутен завод на Райнметал (клишето се материализира: България = барутен погреб).

Урсула фон дер Лайен пък ни похвали, че сме осигурили на Украйна ⅓ от оръжията за фронта. Докато си обмисляше похвалата в самолета, някой разстрои джипиеса и Урсула кацна в Пловдив с малко драма. Защото нито един български GPS не е стигнал до Урсула!

Не знаем какво точно значи това ⅓. Дронове, да речем, не произвеждаме, за разлика от зетя на Ердоган - Селчук Байрактар, който е най-големият данъкоплатец в Турция.

Така че можем да кажем - нито един български дрон не е стигнал до Украйна!

Още: 13 мерки, които ще направят България велика отново

Когато започна пълномащабката в Украйна (24 февруари 2022), Корнелия Нинова беше председател на БСП, вицепремиер и министър на икономиката в Четворната коалиция. Тогава тя каза, че докато е министър на икономиката, нито един български патрон няма да стигне до Украйна.

Още в първите месеци на войната България получи благодарности от Украйна за българското оръжие, което помогнало на страната да запази държавността си.

Още тогава отделни хора описваха Корнелия Нинова като човек, който продава оръжие и дори се била облагодетелствала.

Тя започна да съди хора за такива приказки, например журналиста Дачков, на когото му хлопа дъбовият паркет. Съдиха се, колкото се съдиха, но изглежда са се разбрали по друг начин, защото в един момент самата Нинова почнала да проявява мижав интерес към това дело и спряла да се явява в съда. Това е публично известното.

Наскоро обаче Нинова енергично се похвали, че е осъдила някакви клеветници по същия въпрос - оръжията за Украйна. Те ще си платят, писа Нинова, и няма повее да петнят красното ѝ заглавие. В емоционалното ѝ възвание обаче имаше ключови премълчавания. Нинова не казва кого и за какво конкретно е осъдила. Така че не знаем нито кои са клеветниците, нито какво точно са излъгали за Нинова.

Може примерно да са излъгали, че се е облагодетелствала, но да не са излъгали, че като министър на икономиката е продавала оръжия, които по един или друг начин са стигнали до Украйна. Така сега и ние не знаем кое е клевета и кое не - за да избягваме такива твърдения.

За облагодетелстването ние категорично не вярваме!

По украинска линия се облагодетелства например Пеевски. Той стана голям ура-украинец, получи орден от Украинската Рада и частична легализация на политическото си влияние.

А Нинова не се облагодетелства. Тя загуби властта и членството си в БСП, загуби участието си в изпълнителната и законодателната власт; сега е горда, независима и непокорна, като един самотен политически връх с големина на корнишон.

Автор: Г-н Балев, Прас Прес