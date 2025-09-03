Войната в Украйна:

Бурно море и летни температури. Времето утре - 4 септември 2025 г.

Бурно море и летни температури. Времето утре - 4 септември 2025 г.

На 4 септември 2025 г. атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца, слабо ще се повиши. През деня преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. След обяд главно над Западна България ще се развива купеста облачност и ще има изолирани краткотрайни превалявания. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток, ще е слаб, в Източна България и Дунавската равнина – умерен. Дневните температури ще се понижат и максималните ще са между 28° и 33°, в София – около 29°, показва прогнозата за времето.

Бурно море

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност.

В петък и събота

В петък и събота ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб, в Източна България - до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 29° и 34°.

