Гръцки подвиг, английска победа и италианско реми: Резултати от Лига Европа

Болоня и Рома завършиха 1:1 в първи двубой от 1/8-финалите на Лига Европа. На "Ренато Дал Ара" се проведе равностоен италиански сблъсък. В 50-ата минута Джонатан Роу асистира на Федерико Бернардески, който откри резултата за домакините. Лоренцо Пелегрини обаче възстанови паритета в 71-вата минута.

Междувремнно Астън Вила надделя с 1:0 при визитата си на Лил. Единственото попадение в срещата реализира Оли Уоткинс след час игра.

Най-драматичен бе мачът на Панатинайкос у дома срещу Реал Бетис. Гръцкият тим остана с човек по-малко в 59-ата минута заради втори жълт картон на Анас Зароури. Въпреки това възпитаниците на Рафаел Бенитез удържаха. Нещо повече - 120 секунди преди да изтече редовното време Висенте Траборда реализира дузпа, отсъдена след намеса на ВАР за 1:0. Малко преди това Диего Йоренте също бе изгонен, а численият паритет се възстанови.