Четири снаряда от дрон са унищожени от българските ВМС при Синеморец (СНИМКИ)

Специализиран екип от Военноморска база – Бургас от състава на военноморските сили на Република България изпълни задача по разузнаване, транспортиране и унищожаване на четири броя снаряда, извлечени от плавателен съд, открити днес, 12 април, на плажа на град Синеморец, местност "Корабите". Поради съмнение за наличие на остатъчно взривно вещество, което не може да бъде извлечено, морският дрон е взривен с контролиран взрив.

Военнослужещите действаха по искане на Областна администрация Бургас и със специално одобрение от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база е била активирана по заповед на командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

Специализираният екип транспортира снарядите към Военноморска база–Бургас, а плавателният съд е бил унищожен на място при стриктно спазване на мерките за безопасност.

