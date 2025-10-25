Цветът на месото издава качеството му: Внимавайте за тези три неща, преди да купувате

Когато купуваме месо, ние се водим от цвета му, но това е само един от показателите за неговото реално качество. Въпреки че цветът може да даде информация за свежестта или възрастта на животното, експертите предупреждават, че трябва да се обърне внимание и на други фактори, като мраморност (интрамускулна мазнина), текстура и мирис. Заедно тези елементи определят не само дали месото е в добро състояние, но и какви са неговият вкус, сочност и хранителна стойност.

Цвят, мраморност и мазнина: признаци, които не лъжат

Снимка: iStock

Яркочервеният цвят често се свързва с това дали месото е прясно, особено при говеждото месо, тъй като показва добра оксидация на мускулите. По-тъмното месо обаче не е непременно лошо, тъй като може да се дължи на възрастта на животното, тъй като миоглобинът (протеин, който съхранява кислород в мускулите) се увеличава с възрастта. От друга страна, бледите или сиво-кафяви тонове могат да бъдат признак за разваляне или лошо съхранение, според SAIA.

Още: Няма веган бургер и веган наденица: Европейският парламент с ключова инициатива за месото

Снимка: iStock

Друг ключов визуален фактор е мраморността - тези малки жилки от бяла мазнина, които се преплитат с мускула. Колкото по-равномерен и фин е този модел, толкова по-сочно и вкусно ще бъде месото, тъй като мазнината се топи при готвене, придавайки текстура и вкус. Що се отнася до външната мазнина, тя трябва да е бяла или леко жълтеникава; ако е тъмна или гранясала, месото вероятно не е в добро състояние или е от старо животно, както подчертава блогът "Vaqueiro Carniceiros".

Още: Учени утвърдиха грамажа на храните за здравословна диета

Текстура, мирис и други детайли, които трябва да се имат предвид

Снимка: iStock

Освен външния вид, текстурата и мирисът са ключови признаци. Качественото месо трябва да е твърдо на допир, без да е лепкаво или слузесто.

Ако говеждото месо се възвръща в първоначалното си състояние, когато го натиснете с пръст, то е свежо. От друга страна, силен, кисел или гранясал мирис са повече от достатъчни причини да го изхвърлите, тъй като това може да е признак за бактериално замърсяване или нарушаване на веригата за охлаждане.

Още: Кои подправки за месо на скара му придават невероятен вкус?

Накрая, ако месото е пакетирано, винаги трябва да проверявате датата на годност и състоянието на опаковката. Подута пластмаса или изтичаща течност могат да разкрият, че месото е започнало да се разлага, и това трябва да ви накара да се въздържате от консумацията му.