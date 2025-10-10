"Да не се правят на по-големи католици от папата": Гуцанов за почивния понеделник след празник

Хората са свикнали с това, че когато празниците се падат събота и неделя, първият работен ден е почивен. Това каза социалният министър Борислав Гуцанов по повод законопроекта на депутати от ПП-ДБ, който предвижда да отпаднат почивните понеделници в държавата. Гуцанов обаче подкрепя сегашното положение с почивен понеделник. "Да не се правят на по-големи католици от папата. Много страни в Европа правят вече дори четиридневна работна седмица", коментира министърът.

Почивни дни заради еврото

Той подкрепя предложението на Министерския съвет заради приемането на еврото 31 декември и 2 януари 2026 г. да бъдат обявени за почивни дни. "Заплащането ще е по закон – 75% увеличение върху заплатата. Няма да има ощетени хора", увери Гуцанов.

"Около празниците така или иначе работните дни са малко по-съкратени, нека това да стане по този официален начин", добави той, цитиран от БТА.

Относно предложението за гъвкаво работно време за родителите на ученици до 12-годишна възраст през лятната ваканция, Гуцанов каза, че Министерството на труда и социалната политика (МТСП) подкрепя идеята. От МТСП са дали идея, която народните представители трябва да разгледат – да не е само за лятна ваканция, а въобще за училищните ваканции.

Министърът посочи, че знае, че подобна възможност ще бъде трудно приложима във всички сфери на работа.

По повод пенсионната система Гуцанов каза, че не подкрепя повишаването на възрастта за пенсиониране и на пенсионните вноски.