28 октомври: Петрич и Враца са освободени. Подписано е Московското примирие

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

28 октомври 1912 година: Петрич е освободен

На този ден през 1912 година, в хода на Балканската война, Петрич е освободен от четата на капитан Никола Парапанов. Заедно с неговата чета в Петрич влиза и тази на войводата Мита Агликин. Освободителите са тържествено посрещнати от местните жители. Ден по-рано от Петрич се оттегля османската администрация, както и част от турското население.

Веднага след освобождението Михо Попов е избран за кмет на града, а Януш Стойчев и Зия бей за негови помощници. Никола Парапанов е обявен за военен комендант, който отговаря за защитата и сигурността на града до пристигането на редовна българска армия на 3 ноември.

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28 октомври 1877 година: Освобождението на Враца

На този ден през 1877 година, в хода на Руско-турската освободителна война, е освободен град Враца. Два дни по-рано Западният отряд излиза от с. Махалата и се насочва към Враца. На следващия ден отрядът успява да отблъсне успешно османските военни сили и достига до града. След това генерал-майор Леонов решава да раздели отряда на две колони. На 28 октомври той обхваща двата фланга на противниковите сили, които оказват разпокъсана съпротива. В резултат на атаката османските сили започват да отстъпват към село Згориград. Към 15:30 часа силите на генерал-майор Леонов влизат в града, а генерал-лейтенант Йосиф Гурко установява щаба си там.

28 октомври 1944 година: Подписано е Московското примирие

На този ден през 1944 г. в Москва е подписано примирие между България и трите велики сили - СССР, Великобритания и САЩ. Подписвайки Московското примирие, страната ни прави остър завой - от съюзник на Райха тя става съучастник в неговия разгром. Преди подписването му България се намира в безпрецедентна ситуация – тя обявява война на Германия, но заради липсата на примирие със съюзниците се оказва във война с почти целия свят.

По това време Кимон Георгиев, който е начело на правителството на Отечествения фронт, прави всичко възможно да изведе страната от тежката международна изолация, в която се намира. Междувременно СССР настоява страната ни незабавно да се включи във войната срещу Германия. САЩ подкрепят позицията на Съветския съюз. От своя страна Великобритания се обявява против това България да получи статут на съвоюваща държава. Заради териториалните си претенции Гърция и Югославия също реагират.

Под натиска на СССР българските сили се присъединяват към Трети украински фронт, въпреки съпротивата от страна на България. След сключването на примирието българската армия се включва в сраженията при Ниш, Косово и Щип, а следващата година достига подножието на австрийските Алпи. С цената на хиляди жертви страната ни доказва, че заслужава място сред победителите.