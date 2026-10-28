Кой има имен ден днес, 28 октомври 2026 г. Честито!

На 28 октомври 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Параскева, Кева, Лъчезар, Лъчезара и производните им. На този ден почитаме паметта на света великомъченица Параскева от Икония. Животът й и посмъртните чудеса вдъхновено е описал св. патриарх Евтимий. От 1238 г. до падането под турско робство светите й мощи църква почивали в църквата "Св. Петка Търновска" във Велико Търново. След вековни странствания те били положени през 1641 г. в катедралата в Яш (Северна Румъния) - място на поклонници от цял свят.

Имени дни през ноември 2026 г.

Пожелания

Нека този есенен ден бъде озарен със светлина на твоя празник! Бъди обичана, ценена и уважавана! Нека всичките ти желания се сбъднат!

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Честит имен ден! Бъди усмихната, доволна от себе си и устремена към нови постижения. Нека всяка твоя стъпка те води към успех и благоденствие!

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичан!

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбен, бъди уверен, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване!

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет!

Имени дни 2026 г.