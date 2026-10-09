Демерджиев свърза бомбените заплахи у нас с разкритията за полетите на Пеевски

Бомбените заплахи срещу институции в България зачестяват в периоди, когато се огласяват данни за полетите на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски. Такава зависимост отчита министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който говори по темата по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутата Ивелин Първанов за зачестилите сигнали за поставени взривни устройства.

"Наблюдава се характерна зависимост - бомбените заплахи ескалират в определени периоди от време", заяви Демерджиев. По думите му анализите на МВР показват рязко увеличаване на сигналите след негови изслушвания, на които са били огласявани данни за полети на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

Министърът припомни, че след изслушването му на 2 юли, когато е представил информация за полетите на ръководител на парламентарна група, броят на заплахите е нараснал значително на 3, 7 и 8 юли. По думите му подобна тенденция се е повторила и през последните две седмици. Още: 5 млн. евро за полетите на Пеевски: Вътрешният министър посочи връзка с бизнеса с мантинели

Стотици заплахи от юни насам

От юни 2026 г. досега са получени стотици анонимни електронни писма със заплахи до различни български институции. Сред адресатите са съдилища, университети, детски градини, пристанища и други обекти. Съобщенията съдържат закани за насилие и твърдения за поставени взривни устройства.

По данни на МВР текстовете са идентични или силно сходни и изглежда са превеждани автоматично на български език. Установено е, че за изпращането им са използвани компрометирани електронни пощи и услуги от различни държави, сред които Италия, Великобритания, Ливан, Бразилия и Аржентина. Използвана е и швейцарска услуга за анонимизирана електронна поща.

Разследващите имат данни и за употреба на специализирани средства за прикриване на IP адресите и заличаване на цифровите следи. Въпреки изпратените запитвания до доставчиците на електронни пощенски услуги, действителният източник на съобщенията не е установен заради използваните инструменти за анонимизация. Още: Пеевски няма да подкрепя никого на първи тур на президентските избори: Ще мисли за втория

Демерджиев посочи, че постоянното сменяне на адресите, от които се изпращат съобщенията, както и на институциите, които ги получават, прави техническото блокиране на атаките изключително трудно.

МВР проверява версия за хибридни атаки

Според вътрешния министър една от основните версии е, че става дума за хибридни операции, чиято цел е да проверят готовността на българските институции да реагират при подобни ситуации. Другата възможност е някой целенасочено да се опитва да предизвика хаос в обществото и държавното управление.

"Въз основа на данните до момента може да се направи обосновано предположение, че заплахите са с цел провеждане на хибридни операции срещу страната ни и проверка на готовността за реакция на институциите", заяви Демерджиев. Още: Скандалът с мантинелите ескалира: ДПС иска изслушване на Демерджиев, Донев и Шишков

По случая се работи съвместно с партньорски служби. Министърът отбеляза, че подобни атаки са регистрирани и срещу институции в други балкански държави и в Европа, което показва, че България не е единствената им мишена.