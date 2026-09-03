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"Демократична мозайка": За четвърти път сцена на гражданското общество се завръща

03 септември 2026, 16:19 часа 1285 прочитания 0 коментара
Снимка: Форум Гражданско Участие
"Демократична мозайка": За четвърти път сцена на гражданското общество се завръща

От 6 до 13 септември 2026 г. София отново ще се превърне в сцена на гражданското общество с четвъртото издание на фестивал „Демократична мозайка“. Кулминацията на фестивалната седмица ще бъде на 11 и 12 септември, когато десетки граждански и младежки организации ще се срещнат с посетителите, за да представят своите каузи, инициативи и работата, която стои зад реалната промяна в обществото.

Как изглежда гражданското общество, когато го срещнем извън доклади, институции и сложни понятия? То има лица, истории и каузи. Има хора, които работят с младежи, защитават права, създават общности, подкрепят уязвими групи, развиват доброволчество, образование, култура и социални инициативи.

Именно тях събира на едно място „Демократична мозайка: Сцена на гражданското общество“. След три успешни издания фестивалът се завръща за четвърта поредна година с основната цел да покаже, че демокрацията не е абстрактно понятие, а ежедневно действие. Тя се случва тогава, когато хората участват, задават въпроси, защитават каузи, създават решения и се обединяват около проблемите на своите общности.

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Фестивалната програма ще започне на 6 септември, като до 10 септември в София ще се провеждат различни съпътстващи събития от календара на „Демократична мозайка 2026“.

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На 10 септември предстои неформално откриване и мрежуване, което ще даде възможност на участниците да се срещнат и да поставят началото на разговорите и партньорствата още преди основните фестивални дни.

На 11 и 12 септември ще се проведе голямото Изложение на граждански организации - сърцето на „Демократична мозайка“.

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В рамките на двата дни посетителите ще могат да се срещнат лице в лице с граждански и младежки организации от различни сфери, да научат повече за работата им и да открият каузи, към които самите те могат да се присъединят.

Паралелно с изложението програмата ще предложи панелни дискусии, представяне на добри практики и интерактивни работилници, посветени на актуални теми за гражданското общество, младежкото участие, активните общности и ролята на всеки от нас в процесите на промяна.

През 2026 г. фестивалът се организира от Форум Гражданско Участие и Национален младежки форум в рамките на проект „Мрежи в действие“, с подкрепата на Швейцарско-българската програма за сътрудничество и Фондация „Фридрих Науман“.

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Гражданско общество Площад Славейков фестивал млади хора
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
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