Динозаври оживяват на паркинга на Kaufland - Тракия в Пловдив

17 септември 2025, 12:05 часа 678 прочитания 0 коментара
Ревът на тиранозавър и величието на спинозавър посрещат пловдивчани и гостите на града от 13 септември до 12 октомври.  Впечатляващата изложба събира над 30 различни вида динозаври в реални размери, които оживяват пред очите на малки и големи. Атракцията е разположена на паркинга на Kaufland в Пловдив – Тракия (бул. „Освобождение“ 47) и работи всеки ден от 10:00 до 21:00 часа. Събитието предлага и шоу с разнообразни игри за децата, като входът за деца до 3-годишна възраст е безплатен.  

Децата и техните родители могат да се впуснат в незабравимо приключение, което съчетава забавление и образование. Специални табели разказват любопитни факти за живота, особеностите и местообитанията на праисторическите гиганти. Така срещата с динозаврите се превръща в увлекателен урок по история на Земята, а впечатляващите фигури в реални размери връщат посетителите милиони години назад във времето. Инициативата е част от социалния ангажимент на Kaufland да предоставя достъп до образователни програми и активности за деца от различни възрасти.

Повече информация можете да откриете във Facebook страницата на организаторите ТУК.    

Антон Иванов
