Прогноза за времето - 18 септември 2025 г. (четвъртък)

През нощта все още по-значителна облачност ще има над Източна България, преди полунощ с превалявания от дъжд. Вятърът ще запази посоката си от северозапад, умерен. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до 15 градуса, а в София - около 8 градуса. В четвъртък ще има променлива облачност, която над много райони ще намалява и ще се установява слънчево време. Вятърът ще бъде от северозапад, умерен в североизточните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София - около 24 градуса.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. Ще продължи да се повишава.

В планините и по морето

Над планините ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра - около 8 градуса.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Вятърът ще е умерен и силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 23-26 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 10 мин. и залязва в 19 ч. и 31 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 21 мин. Луната в София изгрява в 3 ч. и 12 мин. и залязва в 18 ч. и 10 мин. Фаза на Луната: три дни преди новолуние.

Източник: meteo.bg