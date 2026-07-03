Интензивни валежи в 5 области. Времето утре - 4 юли 2026 г. (КАРТА)

На 4 юли 2026 г. ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, с гръмотевици; има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, в Източна България - от север и с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Жълт код за интензивни валежи

Жълт код за интензивни валежи е обявен в част от областите Плевен, Русе, Велико Търново, Търговище и Ловеч. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в крайните югозападни райони до 32°-33°, в София - около 26°.

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Карта: НИМХ

В планините и по морето

В планините ще има купеста облачност, но валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 13°. По Черноморието ще има значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен север-северозапад вятър, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 27°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

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