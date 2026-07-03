Според управляващите Комисията по досиетата била изчерпана, щели да я дигитализират

Комисията по досиетата отдавна е изчерпала ролята си и поддържането ѝ струва близо 2,8 млн. евро годишно, заяви вицепремиерът Иво Христов по време на блицконтрола в Народното събрание. Той отговори на въпрос на депутата от "ДПС-Ново начало" Станислав Анастасов относно намерението на правителството да закрие комисията, заложено в проектобюджета.

По думите на Христов идеята не е да бъде ограничен достъпът до архивите, а напротив - той да стане по-лесен и по-достъпен.

"Това, което ние предлагаме, съвсем не е да се закрие достъпът до досиетата, а обратното - да го демократизираме и улесним, като дигитализираме досиетата и ревизираме закона, така че всеки от нас да може да чете това, което го интересува", каза вицепремиерът. Още: "Закриването на "черната кутия на съветския режим" е защита на олигархичния модел": Общественици с остри критики

Той подчерта, че не бива да се смесват понятията "досиета" и "Комисия по досиетата".

"Бих предложил да не бъркаме досиетата с Комисията по досиетата. Досиетата са огромен масив от документи от близкото минало, които са надеждно съхранени и до които има гарантиран законов достъп със съответната процедура", заяви Христов.

Според него общественият интерес вече не е насочен към архивите на Държавна сигурност.

"Досиетата вече се изчерпаха, те са прочетени. Трябва да отворим досиетата от последните години - това очакват хората и за това гласуваха", добави той. Още: "Предателство към жертвите": Бившият шеф на ДАНС скочи срещу закриването на Комисията по досиетата

Христов увери, че сегашният режим за достъп до архивите ще бъде запазен до приемането на законодателни промени, които да осигурят по-голяма публичност и по-лесен достъп до документите.

В публикувания от Министерството на финансите проект на държавния бюджет е предвидено до 15 септември да бъдат изготвени законодателни промени за закриването на Комисията по досиетата. Предвижда се нейните функции да преминат към Държавна агенция "Архиви".