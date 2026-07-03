Разузнаването вече не е "невидимо" - вербува кадри сред студентите у нас

Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) се бори с недостига на кадри, търсейки бъдещи разузнавачи в българските университети, стана ясно от думите на единствения кандидат за председател Антоан Гечев. Заседанието се проведе на 2 юли в парламентарната комисия, наблюдаваща специалните служби, и сега предстои кандидатурата на Гечев да бъде внесена за одобрение в пленарна зала. Той бе назначен за председател на ДАР през 2021 г. от тогавашния президент Румен Радев, чиято управляваща партия "Прогресивна България" сега го предлага за втори мандат начело.

ДАР била "невидима", но сега имало повече кандидати за работа

Председателят на ресорната комисия Румен Миланов от "Прогресивна България" попита кандидата за дефицита на професионални кадри в ДАР, а Гечев сподели как проблемът бил анализиран вътре в цивилното разузнаване. Открои "прекалената затвореност и скритост" на агенцията като причина. И тъй като, по думите му, тя била "невидима в публичното пространство", през последните две години били направени усилия това да се промени.

Още: Рокада: Кабинетът сменя шефа на НАП, разузнаването остава със същия директор

В този период от ДАР се стремят да популяризират дейността си чрез по-активни контакти с университетите, където представят професията си пред студентите. Също така организират стажове за желаещите младежи. Вече имало повече кандидати - за това помогнало и повишаването на заплатите, каза Антоан Гечев.

Снимка: Actualno.com

"Огромна част от младите хора идват с дипломи и големи претенции за квалификация, но даже общата им култура далеч не съответства на дипломите", твърди обаче той.

Според председателя на ДСБ (част от "Демократична България") Атанас Атанасов незаетите места в службата възлизали на цели 35% от всички позиции.

Ето какво още каза кандидатът за председател на ДАР по време на изслушването: