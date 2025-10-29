Любопитно:

Добра новина за възстановяването на 4-годишния Мартин, прегазен от АТВ

29 октомври 2025, 12:00 часа 203 прочитания 0 коментара
Добра новина за възстановяването на 4-годишния Мартин, прегазен от АТВ

Възстановяването на 4-годишния Мартин от Пловдив, който беше сред прегазените от АТВ на тротоар в Слънчев бряг, явно се движи по план. Детето вече е започнало отново да говори и да ходи – нещо, което бе невъзможно след изписването му от болницата. Добрата новина съобщи за „24 часа“ братовчедът на загиналата при инцидента майка на Мартин – Христина. Любомир Соколов сподели за момчето: "Говори, ходи, много по-добре е, отколкото преди месец".

За Мартин се грижат баща му и роднини от двете страни на семейството.

Още: Подкрепа за Сарафов: Семейството на загиналата Христина, пометена от АТВ, готви протест

Тежкият инцидент: младеж е обвинен в убийство под влияние на наркотици

Инцидентът се случи през август, когато АТВ, управлявано от 18-годишния младеж Никола Бургазлиев, внезапно се качи на тротоар и помете група пешеходци. Пострадали бяха петима души, сред които и 35-годишната Христина. За съжаление, жената не успя да се пребори за живота си и почина в болница. Синът ѝ Мартин, който е на 4 години, беше в много тежко състояние, но в средата на септември бе изведен от реанимация. Детето беше изписано от "Пирогов" в края на септември.

Случаят предизвика широк обществен отзвук, тъй като става дума за поредна тежка катастрофа, причинена от млад водач с високорисково поведение на пътя. Две кръвни проби показаха, че Бургазлиев е бил под влияние на наркотици. Разследването сочи, че той е употребил марихуана в период от 36 до 48 часа от вземането на кръвната проба.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Техническа експертиза показа изправно ли е било АТВ-то от адската катастрофа в Слънчев бряг

Снимка: iStock

Поради тази причина прокуратурата прецизира обвинението срещу него, като му беше повдигнато по-тежко обвинение – за причиняване на смърт на един човек и телесни повреди на повече от едно лице след употреба на наркотици. За подобно престъпление Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода от 13 до 20 години или доживотен затвор.

Бургазлиев остава в ареста. Първоначално Районният съд в Несебър го освободи под домашен арест, но избухнаха протести, а и прокуратурата поиска задържане под стража. Делото срещу него бе прехвърлено в окръжната прокуратура в Бургас. Родителите му работят в МВР в Несебър.

Още: "С какво заслужиха тези хора": Наводнение засегна семейството на убитата от АТВ Христина (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Слънчев бряг АТВ катастрофа Никола Бургазлиев
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес