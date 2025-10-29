Добра новина за възстановяването на 4-годишния Мартин, прегазен от АТВ

Възстановяването на 4-годишния Мартин от Пловдив, който беше сред прегазените от АТВ на тротоар в Слънчев бряг, явно се движи по план. Детето вече е започнало отново да говори и да ходи – нещо, което бе невъзможно след изписването му от болницата. Добрата новина съобщи за „24 часа“ братовчедът на загиналата при инцидента майка на Мартин – Христина. Любомир Соколов сподели за момчето: "Говори, ходи, много по-добре е, отколкото преди месец".

За Мартин се грижат баща му и роднини от двете страни на семейството.

Още: Подкрепа за Сарафов: Семейството на загиналата Христина, пометена от АТВ, готви протест

Тежкият инцидент: младеж е обвинен в убийство под влияние на наркотици

Инцидентът се случи през август, когато АТВ, управлявано от 18-годишния младеж Никола Бургазлиев, внезапно се качи на тротоар и помете група пешеходци. Пострадали бяха петима души, сред които и 35-годишната Христина. За съжаление, жената не успя да се пребори за живота си и почина в болница. Синът ѝ Мартин, който е на 4 години, беше в много тежко състояние, но в средата на септември бе изведен от реанимация. Детето беше изписано от "Пирогов" в края на септември.

Случаят предизвика широк обществен отзвук, тъй като става дума за поредна тежка катастрофа, причинена от млад водач с високорисково поведение на пътя. Две кръвни проби показаха, че Бургазлиев е бил под влияние на наркотици. Разследването сочи, че той е употребил марихуана в период от 36 до 48 часа от вземането на кръвната проба.

Още: Техническа експертиза показа изправно ли е било АТВ-то от адската катастрофа в Слънчев бряг

Снимка: iStock

Поради тази причина прокуратурата прецизира обвинението срещу него, като му беше повдигнато по-тежко обвинение – за причиняване на смърт на един човек и телесни повреди на повече от едно лице след употреба на наркотици. За подобно престъпление Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода от 13 до 20 години или доживотен затвор.

Бургазлиев остава в ареста. Първоначално Районният съд в Несебър го освободи под домашен арест, но избухнаха протести, а и прокуратурата поиска задържане под стража. Делото срещу него бе прехвърлено в окръжната прокуратура в Бургас. Родителите му работят в МВР в Несебър.

Още: "С какво заслужиха тези хора": Наводнение засегна семейството на убитата от АТВ Христина (ВИДЕО)