Добрите хранителни навици започват със свежите плодове и зеленчуци в Kaufland

До 30 септември лоялните клиенти могат да активират специални купони за печива от пекарната на ритейлъра

След лятото организмът има нужда от повече витамини и минерали, а Kaufland посреща сезона с над 200 свежи плодове и зеленчуци, които зареждат с енергия и подкрепят имунитета – от броколи и праз лук до тиква, смокини и червено цвекло, всяко със своите полезни свойства. В същото време печивата остават важна част от менюто – източник на фибри, витамини и дълготрайно чувство за ситост, което помага на децата и възрастните да имат сила през дългите учебни и работни дни. Затова в седмичните предложения от 15 до 21 септември Kaufland съчетава изобилие от плодове, зеленчуци и печива на специални цени, превръщайки пазаруването в лесен начин за здравословен и вкусен старт на есента. Всички те могат да бъдат разгледани тук.

Кампанията „Свежите герои“ превръща консумирането на здравословна храна в забавление – над 200 плодове и зеленчуци чакат да дадат суперсили за училище и игри. Сред тях са броколите – богати на витамин С, К, фолат, минерали и антиоксиданти, сега с 30% намаление за 3,49 лв./500 г. Те подсилват имунитета и сърдечното здраве, а празът, полезен за храносмилането и богат на витамини С, B6 и желязо, е с 45% намаление за 1,79 лв./връзка. За свежи салати изборът включва микс бейби салатки за 2,99 лв., домати за 2,99 лв./кг. и ароматни подправки – босилек, джоджен или девесил „Брей!“ за 1,49 лв./бр.

Есенните вкусове допълват трапезата – тиквата Матилда, богата на калий, витамини С и А, е на половин цена за 0,99 лв./кг. Смокините за 0,79 лв./кг. носят фибри и минерали, а червеното цвекло, известно със своите антиоксиданти, богато количество желязо и ползи за сърцето, е с 48% намаление за 1,29 лв./кг. Сезонното разнообразие включва още черно грозде и сини сливи по 2,99 лв./кг. и сладък пъпеш за 1,49 лв./кг. Червените ябълки са на половин цена за 1,99 лв./кг.,

Хлябът и печивата винаги са били част от нашата трапеза не само като вкусно удоволствие, но и като източник на ценни хранителни вещества. Пълнозърнестите варианти, богати на фибри, витамини и минерали, подкрепят храносмилането, дават дълготрайна енергия и помагат за добър ритъм през учебния ден. В Kaufland до 30 септември лоялните клиенти с Kaufland Card могат да активират специални купони за печива – бял земел за 0,02 лв., кроасан с шунка и кашкавал за 1,00 лв. или 30% намаление на всички продукти от пекарната.

Ароматните предложения от 15 до 21 септември включват поничка с плодов пълнеж за 0,79 лв., кроасан за 0,69 лв. и закуска с пекан и кленов сироп за 0,99 лв. Новите попълнения са закуска със сливи и мак за 1,39 лв. и закуска пица също за 1,39 лв. На половин цена е баничката тип пура за 0,59 лв., а с до 42% са намалени пърленка Артизан с квас за 0,69 лв., геврек със сирене и сусам за 0,99 лв. и земел с мак и сусам за 0,13 лв.

Любимите марки също намират място на трапезата тази седмица. Към мезетата се добавя шпековият салам „Орехите“ за 5,99 лв., а за вкусен момент на наслада – шоколадовите бонбони Lindt Lindor с 20% намаление за 12,99 лв. Напитките внасят свежест – бира „Пиринско“ в кен 0,5 л струва само 1,15 лв., а Pepsi, Mirinda или 7up в бутилка от 2 л. са на цена от 1,99 лв.

Изборът за всеки дом - пилешкото бутче от свежата витрина е с 33% намаление и струва 3,99 лв./кг. Домакинството може да се допълни и с практичен помощник – блендерът NEO е на половин цена за 29,99 лв.

Лоялните клиенти с Kaufland Card получават допълнителни предимства: два пакета по 400 г. сирене „Белииса“ струват 11,49 лв., а 1 кг. захар „Захира“ между 15 и 19 септември е на половин цена – 1,19 лв.

На трапезата тази седмица специално място заемат и деликатесите. Сред тях е панагюрската луканка „Молерите“ за 15,99 лв., която носи автентичния вкус на традицията, салам закуска „Перелик“ за 8,49 лв. – удобен за бързи сандвичи, луканката слайс от „КФМ“ за 6,49 лв. – готова за сервиране на плато, и беконът „Тандем“ за 3,99 лв., подходящ за закуска или ароматна вечеря.

Сред основните продукти също има изгодни предложения: кравето масло DEUTSCHE MARKENBUTTER е с 35% намаление и струва 6,49 лв. Маслиновото масло Filippo Berio 750 г. е на половин цена за 13,49 лв., идеално за салати или паста, а бисерният ориз „Инком“ за 2,99 лв./кг. и лещата „Krina“ за 2,19 лв./кг. са базови съставки за любими домашни гозби.