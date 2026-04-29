ВСС върна на Янкулов дисциплинарката срещу Борислав Сарафов

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет върна на правосъдния министър Андрей Янкулов предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, с което на практика стопира процедурата на този етап. Кадровиците са дали едноседмичен срок на министъра да отстрани пропуските в искането си.

Сред тях са уточняване на точната длъжност на Сарафов към релевантния момент, както и представяне на всички доказателства в подкрепа на твърденията. Ако указанията не бъдат изпълнени, предложението ще бъде оставено без разглеждане.

Искането на Янкулов беше внесено на 31 март, когато Сарафов все още заемаше поста изпълняващ функциите главен прокурор. Междувременно той се оттегли от позицията, а на 22 април временното ръководство на прокуратурата беше поето от заместничката му Ваня Стефанова. Сарафов остана в системата като заместник главен прокурор и директор на Националната следствена служба.

Дисциплинарката

Министърът настоява за дисциплинарното му освобождаване с аргумент, че действията му са уронили престижа на съдебната власт и са подкопали доверието в нея. В мотивите си Янкулов описва последователен модел на поведение, който според него се отклонява от стандартите за професионална етика, институционална сдържаност и уважение към независимостта на съдебната система.

Сред основните обвинения е комуникацията между българската и Европейската прокуратура по случая с временно отстранения европейски прокурор Теодора Георгиева. По данни, цитирани в предложението, Сарафов е заявил пред европейски прокурори, че съществуват доказателства за подкупи, свързани с Георгиева, още преди да е започнало разследването, което поставя под съмнение начина на действие на държавното обвинение.

Друг ключов елемент са публичните реакции на прокуратурата спрямо Върховния касационен съд. Повод за напрежението стана позиция на съда, че след 21 юли 2025 г. Сарафов не е имал правомощия да сезира институцията като и.ф. главен прокурор. В отговор прокуратурата излезе с остър тон, включващ обвинения към върховните съдии, което според Янкулов представлява недопустима атака срещу независимостта и авторитета на съда.

Две от посочените нарушения са свързани с действия, при които според министъра Сарафов е смесил служебната си роля с личен интерес. Едното касае искането за отвод на съдия Мирослава Тодорова по дело, свързано с отказ за образуване на разследване по материали от архива на Петьо Петров - Еврото. Другото е настояването да бъдат изключени от случайното разпределение всички съдии, членуващи в Съюза на съдиите в България. Според Янкулов тези действия са предприети от позицията на институцията, въпреки че засягат лично Сарафов.

Като проблемно е посочено и поведението му по случая "Петрохан". Според министъра, още в началния етап на разследването Сарафов е направил публични изявления с конкретни оценки по фактите, което създава риск от влияние върху работата на разследващите и наблюдаващия прокурор.