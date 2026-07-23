Ад за почиващите в Гърция: 48°C жега

Гореща вълна преминава през Гърция, а страната отбеляза един от най-топлите си дни това лято. Регистрирани са температури от 41°C - 43°C на повечето места, до рекордните 47°C - 48°C в Западна Гърция.

Гръцкото министерството на труда издаде забрана за работа на открито от 12 часа на обяд, като заплаши с глоба всеки работодател, който наруши забраната. Доставки на храна за вкъщи също бяха спрени. В общественият транспорт се движеха само влакове и автобуси с климатици.

Пълна забрана имаше за влизане на хора и автомобили в гори и паркове в райони с висок риск от пожари като Солун и Халкидики.

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Термокамери отчетоха температури на асфалта от 70 градуса.

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Задава се прохлада

За радост на туристите ни в южната ни съседка обаче, през следващите дни се очаква значителна промяна във времето, като топлата вълна ще отстъпи, а температурите ще отбележат драстичен спад до нива от 30 градуса, на места дори по-ниски.

В събота вече се очаква осезаема прохлада.

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Преди това, в петък, прогнозите са горещата вълна да завърши със силни гръмотевични бури бури, внезапни пориви на вятъра, градушки и мълнии, предаде БНР.

Явленията ще засегнат почти цяла Гърция, като най-силни се очакват в областите Македония, Тесалия, островната група на Спорадите и остров Евия, а не се изключва да има бури и в района на Атина, главно през втората половина на петък.