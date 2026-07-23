Управляващите крият свързани ли са самолетите на САЩ с отстъпка за "Лукойл": "В дипломацията не всичко е публично"

Депутатът Явор Гечев от "Прогресивна България" защити решението на управляващите на военното летище "Безмер" да бъдат разположени до 8 американски самолети-цистерни КС-135 и до 250 военнослужещи от въоръжените сили на САЩ. Той каза пред БНТ, че при предходната власт самолетите на Щатите са били на летище София, а сега са там, където трябва да бъдат - в авиобазата в Ямболска област. Предложението на правителството на Румен Радев бе внесено в Народното събрание и вчера, 22 юли, бе окончателно гласувано. В Ямболско пък започна подписка срещу решението.

Гледаме "българските интереси" и смятаме "да извлечем максимален дивидент", заяви Гечев. Ние не сме във война с Иран, а искаме приключване на този конфликт, добави депутатът от управляващите. "Да, част от нашите избиратели не приемат това нещо", призна той, "но това са държавни решения, които трябва да се вземат, защото иначе не пускаме самолети на НАТО, скарваме се със САЩ - един от стратегическите партньори" и това ни удря по икономиката, която не е в цветущо положение, допълни Гечев.

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Има ли сделка: самолети срещу удължаване на дерогацията на "Лукойл"?

Румен Радев направи предложението, след като по-рано през годината обяви изтегляне на американските самолети от летище София и остро критикуваше предишните управляващи за разполагането им там. Сега усилено се говори, че е възможно разгръщането на машините и военния персонал да е обвързано с потенциално удължаване на дерогацията за "Лукойл" - за рафинерията край Бургас, която трябва да смени официално руския си собственик съгласно санкциите на САЩ.

"В дипломацията не всичко трябва да е публично", коментира темата Явор Гечев, давайки да се разбере, че не всички задкулисни детайли са изложени пред обществото. "САЩ са стратегически партньор и инвеститор", каза той. Едно е нашето искане за визите, друго е за дерогациите за „Лукойл“. „Лукойл“ е тук и "тя е изключително стратегическа компания за цяла Европа. Разбира се, че всички икономически аргументи ще са част от политическите аргументи", каза депутатът.

Попитан и двете теми ли са поставени на масата за сагата с "Безме", той каза: "Нямам цялата информация. Всичко, което е за добруването на българските граждани, е елемент".

Снимка: БГНЕС

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Бюджет 2026: Имаме ли пари в държавата?

Нямаме пари в държавата, "но ще имаме – надявам се в следващия бюджет", каза Гечев по другата гореща тема. Бюджет 2026 с 5,7% дефицит мина през комисия на второ четене посред нощ на 21 срещу 22 юли.

"Странно е искането за 3% дефицит, предвид че бюджетът и плащанията по разходната част отразяват на практика направени разходи в момента. Има проекти, които са изпълнени и трябва да се разплатят, или трябва да се платят до края на годината. Ако е дефицитът под 3%, трябва да спрем да плащаме – да оставим едни пари в чекмеджето. Нека сега го направим, а от догодина да започнем начисто, за да не го повтаряме всеки път. Да направим една подредена икономика, а не икономика на чекмеджетата", заяви Гечев.

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Във връзка с думите на Мартин Димитров от "Демократична България", който каза пред БНТ, че не е наличен списък на онези проекти, които трябва да се разплащат и че Радев щял да може да сключва нови договори с общините "без правила", Явор Гечев отвърна: "А кога е имало такива критерии?".

"Ние трудно ще можем да реализираме обществени поръчки, които да бъдат реализирани до края на годината. Бюджетната форма е същата, която се прави от 15 години насам. Има ги (разписаните проекти - бел. ред.), но не там, където гr търсят. Бюджетите са по една и съща форма, това не е свободно съчинение. Сумите, които ги търсят, са описани в самите министерства. Няма черна каса в бюджета, има черна дупка в спомените и размислите на някои хора. Те знаят, че този дефицит от нас е наследен и е такъв, какъвто е", заяви Гечев.

Догодина ще видим част от реформите на администрацията и част от реформите за растеж на икономиката, обеща той.

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