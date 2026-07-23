Живеем в "заблуда" за Бюджет 2026: ДБ видя член в закона, с който "Радев ще сключва нови договори с общините без правила"

Тезата на "Демократична България" е, че досега бяхме в "сложна ситуация" с бюджета, а сега сме в "бюджетна криза", заяви икономистът и депутат от ДБ Мартин Димитров пред БНТ ден след като Бюджет 2026 мина през комисия на второ четене посред нощ. Според него от управляващите сме видели само "прогресивен дълг, прогресивен дефицит и прогресивни разходи". "Можеше дефицитът да бъде сведен до под 3% - предложихме намаляване на капиталовите разходи, повече приходи от хазарт, намаляване на издръжката, повече приходи, защото БВП ще бъде по-висок, намаляване на субсидиите за нефинансови предприятия, освен това трябва да се направят и големите реформи", посочи алтернативата той.

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"Никой не вижда" какви са големите разходи, завещани от минали управления

"Ние винаги сме били за ниските данъци и при нас дефицитът беше 2%. Кабинетът на Румен Радев казва, че има огромни разходи от миналото, които трябва да плащаме. Но мина повече от месец, 10 пъти ги искахме тези разходи да ги видим, никой не ги видя, никой не ги знае. Казахме им да ги напишат в бюджета и да ги видим – но няма такъв списък, това е една заблуда, която представи текущото правителство", смята Димитров.

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"Проекти има, но въпросът е така нареченото „тежко наследство“ да го изясним. По време на последното управление на ГЕРБ участвахме в протести срещу тях, а Румен Радев продължава грешната политика", каза още той във връзка с думите на премиера за оставеното наследство - плащания, които предполагаемо са били заложени за отпускане в бъдещи бюджети.

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Бюджет 2026: ще се подписват ли нови договори с общини без правила?

"Нещо важно: казват, толкова е тежко наследството, че не можем да ги разплатим тези проекти, но знаете ли какво пише в член 113 от Закона за държавния бюджет? Румен Радев ще подписва нови договори с общините без правила. Добре, като ще подписвате нови договори – кажете поне на какъв лимит, за каква сума", заяви депутатът от ДБ.

Говорим за критериите за класиране, уточни Мартин Димитров. Ако решат да сключат договори с някои общини, а не с други – това е игра без правила, смята той. Досега не можели да се платят досегашни общински проекти, а сега се сключват нови договори – "това е невероятно", смята Димитров.

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Връщането след изпускането на дефицита е много сложна задача – както стана с Румъния и Гърция, посочи той.

"Извън „Прогресивна България“ всички други губят. Повечето разходи не са ясно разписани, не може да видите тези хора за какво ще харчат толкова пари", добави още Мартин Димитров предвид бюджета с 5,7% дефицит, който по план трябва да влезе в рамките на 3% от БВП през 2028 г.

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Американските самолети в "Безмер"

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Димитров коментира и горещата тема с разполагането на до 8 американски самолети-цистерни в авиобаза "Безмер", Ямболска област, след предложение на Министерски съвет, което бе гласувано в пленарна зала. "Защо (Радев) първо ги махна, а сега със свое предложение ги връща? Каза, че този въпрос е приключил. Неговото непоследователно и хаотично поведение създава точно тези страхове у хората", каза депутатът от ДБ на фона на показан репортаж на БНТ за започване на подписка срещу самолетите в Ямболско.

Не сте ли вие хората, които плашат с войната, попитан бе Димитров и отговори: "В никакъв случай. Спомнете си в последните години кой говореше за това, че когато България участва в „Коалицията на желаещите“, това ще ни вкара във война, което е абсурдно. Румен Радев извади България от тази коалиция, той не е там. Има една политика, с която от време на време поглежда към Москва, от време на време – към ЕС, от време на време – към САЩ. Той мисли, че това е хитро, че така правят всички, но не е. Ние губим основния си съюзник – ЕС, който гради новата европейска сигурност".

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На въпрос влизаме ли така във войната на САЩ с Иран, той каза, че България трябва да има позиция за неучастие в никакви войни. "Истинската сигурност на България – този въпрос се подминава – са Европейският съюз, европейските страни, общата ни линия за сигурност", добави той. В момента се води разговор как Европа да се защити от балистични ракети, как никой да не се осмели за агресия срещу Европа, и Румен Радев каза – не сме там, разбра се от думите му.

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"За нас проблемът със самолетите е, че нямаме информация от правителството. Казваме, че невероятният хаос на управлението на Румен Радев не дава отговори на важните теми в България, защото темата с дерогациите за "Лукойл" – британската и американската – е национален въпрос, който да се обсъжда с опозицията. Искахме и КСНС, но не се свика – много е слаба позицията на президента", смята Димитров. Илияна Йотова опитва да поддържа добри отношения с Радев и "не защитава националния интерес", каза той.

"Поведението на Румен Радев много ми напомня на това, което беше ГЕРБ преди години – не обсъждат нищо с другите, решават нещо и казват: който иска, да ни подкрепи. Казахме на Радев, че докато не се обсъждат тези позиции, той е сам в хаоса, който създава", допълни Мартин Димитров.

По-късно Явор Гечев от "Прогресивна България" каза пред БНТ, че при предходната власт самолетите на САЩ са били на летище София, а сега са там, където трябва да бъдат - на военното летище "Безмер". Гледаме "българските интереси" и смятаме "да извлечем максимален дивидент", заяви той. Ние не сме война в Иран, а искаме приключване на този конфликт, добави депутатът от управляващите. "Да, част от нашите избиратели не приемат това нещо", призна той, "но това са държавни решения, които трябва да се вземат, защото иначе не пускаме самолети на НАТО, скарваме се със САЩ - един от стратегическите партньори" и това ни удря по икономиката, която не е в цветущо положение, добави Гечев.