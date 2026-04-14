Дрон се появи на български черноморски плаж (СНИМКА)

14 април 2026, 15:53 часа
Снимка: Министерство на отбраната
Дрон се появи на български черноморски плаж (СНИМКА)

Специализиран екип от Военноморска база - Бургас от състава на Военноморските сили (ВМС) изпълни задача по разузнаване и транспортиране  на безпилотен летателен апарат (дрон), изплавал на брега на южния плаж в Несебър днес, 14 април.

Военнослужещите действаха по искане на Областна администрация Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната.

Снимка Министерство на отбраната

Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база беше активирана по заповед на заместник-командира на ВМС.

Специализираният екип транспортира дрона към Военноморска база – Бургас. Установено е, че той не съдържа взривоопасни елементи и не представлява опасност.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
