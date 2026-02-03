Войната в Украйна:

Един град събира големия студ. Времето утре - 4 февруари 2026 г.

03 февруари 2026, 11:36 часа 454 прочитания 0 коментара
Един град събира големия студ. Времето утре - 4 февруари 2026 г.

4 февруари 2026 г., сряда, няма да ни зарадва със слънчево време. В по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно, очаква се южен вятър. На места в низините и котловините ще се задържи мъгливо, там и дневните температури ще остават отрицателни. През деня вероятността за валежи е малка, едва вечерта от югозапад ще завали дъжд, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 2-8 февруари 2026 г.

Температурите

На много места в България сутрешните температури ще са отрицателни. Най-студено ще бъде в Монтана, където се очаква минимална температура от минус 11 градуса. В Плевен се очакват минус 8 градуса. Минус 7 градуса сутринта ще бъде в Русе, Търговище и Велико Търново. За София се очаква минимална температура от минус 2 градуса и максимална - плюс 6 градуса.

"Студът ни близна": Проф. Георги Рачев с добра новина за времето

Следващите дни

В четвъртък валежите ще обхванат цялата страна, значителни по количество ще са на места в Южна и Източна България. В петък все още ще превалява дъжд, но на по-малко места и в процес на спиране. В събота ще е почти без валежи, ще има и по-значителни разкъсвания и намаления на облачността. Ще бъде топло за първата половина от февруари с минимални температури между 3° и 8° и максимални - между 10° и 15°.

Още: От мраз до жега: През февруари от -12 до +23°C

Снимки: iStock

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
прогноза за времето времето времето утре
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес