Войната в Украйна:

Едно опасно явление сменя друго. Времето утре - 9 октомври 2025 г.

08 октомври 2025, 13:02 часа 274 прочитания 0 коментара
Едно опасно явление сменя друго. Времето утре - 9 октомври 2025 г.

На 9 октомври 2025 г. минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 7°. Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца. През следващото денонощие ще се повишава и ще се доближи до средното. Утре над източната половина от страната облачността ще остане значителна. В сутрешните часове на много места все още ще има валежи от дъжд, които през деня ще отслабват и спират. В западната половина вероятността за валежи е малка, а облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява, показва прогнозата за времето.

Отмина ли опасността от наводнения? Седмична прогноза за времето за 6-12 октомври 2025 г.

Температурите

Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 14°. По Черноморието времето ще се задържи облачно. В сутрешните часове на места все още ще има валежи от дъжд, които през деня ще отслабват и спират. Синоптиците предупреждават за много силен вятър от запад-северозапад по Черноморието. Максималните температури ще бъдат 16°-17°. Температурата на морската вода е 18°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.  Над планините облачността ще бъде по-често значителна, на места с валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 2°.

В петък

В петък ще има променлива облачност, над много райони – временно намаляваща и до предимно слънчево. По-често значителна ще бъде над планинските райони и там на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще бъде слаб до умерен, от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните – между 15° и 20°.

Още: От отрицателни до летни температури. Месечна прогноза за времето за октомври 2025 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
прогноза за времето времето времето утре
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес