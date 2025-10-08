Едно опасно явление сменя друго. Времето утре - 9 октомври 2025 г.

На 9 октомври 2025 г. минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 7°. Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца. През следващото денонощие ще се повишава и ще се доближи до средното. Утре над източната половина от страната облачността ще остане значителна. В сутрешните часове на много места все още ще има валежи от дъжд, които през деня ще отслабват и спират. В западната половина вероятността за валежи е малка, а облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява, показва прогнозата за времето.

Температурите

Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 14°. По Черноморието времето ще се задържи облачно. В сутрешните часове на места все още ще има валежи от дъжд, които през деня ще отслабват и спират. Синоптиците предупреждават за много силен вятър от запад-северозапад по Черноморието. Максималните температури ще бъдат 16°-17°. Температурата на морската вода е 18°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Над планините облачността ще бъде по-често значителна, на места с валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 2°.

В петък

В петък ще има променлива облачност, над много райони – временно намаляваща и до предимно слънчево. По-често значителна ще бъде над планинските райони и там на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще бъде слаб до умерен, от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните – между 15° и 20°.

