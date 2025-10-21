Еднократна финансова помощ за семействата на жертвите на наводнението в "Елените"

Правителството се събира на заседание днес, след като в предходната седмица премиерът Росен Желязков безпрецедентно отмени насроченото такова, заради поисканото от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов преформатиране в управляващата коалиция. Очаква се днес министрите да одобрят изплащането на еднократна финансова помощ на наследниците на загубилите живота си четирима души на 3 и 4 октомври при водното бедствие в курортния комплекс "Елените".

Още: Няма да ни се случи същото като в "Елените", но рисковете в София са два: Главният архитект с притеснителна информация

Всяко семейство, загубило близък, ще получи по 15 000 лв.

Очакванията са на всяко от семействата, загубило близък във водното бедствие в Елените, да се отпуснат по 15 000 лева. Освен това министър-председателят Росен Желязков е вносител на промени в два закона – за специалните разузнавателни средства и в този за държавните резерви и военновременните запаси.

Още: Обраха доброволците, спасявали хора в "Елените"

Вицепремиерът и транспортен министър също внася за одобрение промени в Закона за железопътния транспорт. Правителството ще увеличи акционерното участие на държавата в капитала на "София Тех Парк" АД за покриване на оперативните разходи на "суперкомпютъра" и за дейностите за надграждането му.

Ще бъдат отчуждени и частни имоти за държавна нужда, по трасето на автомагистрала "Хемус" в участъка 299-и 311-и километър, на територията на област Търговище.

Кабинетът приема и списък на специалностите, за които в отделните администрации съществува недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии през 2026 г.

Още: Наводнения и бедствия като в "Елените": Адвокат каза директно как точно прокуратурата пречи