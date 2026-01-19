Ето кои са думите на годината в България за 2025 г.

"Евро" с 42.5%, "безобразие" с 32.8 на сто и "протест" - с 25.1% от гласовете са знаковите думи за 2025 г. за България. Това показва вотът на хората в традиционното проучване "Думи на годината с "Как се пише?". Инициативата за пета поредна година откроява най-важните теми за изминалите 12 месеца през употребата на думите както сред хората, така и в медиите.

На четвърта позиция, само на половин процент от протест, е волейбол, а на следващите места се нареждат мършляк, джен зи, когато па-, главно Д, бюджет и локали. Някои от думите са части от по-големи изрази, които лесно се подразбират – "Кой разпореди това безобразие?", "държава с главно Д" и др.

"Двете големи теми на изминалата година намериха своето логично отражение. Първата е присъединяването ни към еврозоната. Втората – протестите, изпъкна в самия край на 2025-а – този факт заедно с взривната им сила се оказаха решаващи за високия резултат на "безобразие" и "протест", смятат д-р Павлина Върбанова и Доротея Николова, организатори на изследването. Те напомнят, че през 2024 г. на челното място застана "шенген", което ясно сигнализира за европейската ориентация на българите, а към заключението им се присъединяват и останалите членове на журито.

"Това е българската 2025 година – приемане в еврозоната и гняв от корупционното и арогантно управление. И една светла искра – волейболната гордост. На хората, на които думите не харесаха, казвам: Вината не е в огледалото", коментира Веселина Седларска.

Медиен анализ

9 милиона публикации в над 9 000 информационни онлайн източника на български език за периода 1 януари – 31 декември 2025 г. са проверени в рамките на мащабния медиен анализ на системата за глобален медиен мониторинг и анализи Sensika.

20-те най-често споменавани думи са: България, дете, Русия, Украйна, САЩ, война, Европа, помощ, президент, политика, министър, подкрепа, цена, евро, социален, сигурност, управление, министерство, комисия, семейство.

За трети път се представя и класация на най-споменаваните личности в медиите. На първо място е Доналд Тръмп, следван от Владимир Путин, Володимир Зеленски, Бойко Борисов и Делян Пеевски, които имат сходни резултати, Румен Радев, Росен Желязков, Асен Василев, Илън Мъск, Кирил Петков, Васил Терзиев, Еманюел Макрон, Благомир Коцев, Джо Байдън, Даниел Митов, Ахмед Доган, Костадин Костадинов, Борислав Сарафов, Борислав Гуцанов, Ивайло Мирчев.

Прави впечатление, че всички в топ 20 на най-споменаваните личности са политици. Ръстът на споменаванията на Доналд Тръмп са нараснали повече от три пъти от миналата годината, когато той за първи път изпревари Бойко Борисов. В класацията тази година влиза и варненският кмет Благомир Коцев.