"Ето резултата от беззъбата "многопластова" политика": Призиви България да активира чл. 4 и да сезира СС на ООН

След като трети търговски кораб беше ударен от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море, критиките към властта не закъсняха. Мнозина обвиниха правителството в бездействие и призоваха за активиране на чл.4 от договора за НАТО, както за сезиране на Съвета за сигурност на ООН.

Ето това е резултатът от беззъбата "многопластова" политика на българското правителство, написа областният управител на Областна администрация Бургас.

"Пореден граждански кораб е поразен с дрон е нашата изключителна икономическа зона в Черно море. Само на 15 мили от Бяла. По информация на BTV са пострадали 12 души. Кораба е на име Chelsea 3 и плава под флага на Малта. В момента се намира на кординати 42.8511° N, 28.2845° E. Курсът му е бил от Турция до Джурджулещ- Молдова. България незабавно трябва да сезира съвета за сигурност на ООН, а не правителството да се прави на глухо и сляпо. Това е терор", написа Николай Попов, лидер на "Сияние".

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"Що за преференциално третиране на Митрофанова?"

"Още два кораба ударени в непосредствена близост до българските териториални води, единият потопен. Радев казва: логиката сочи, че нападателят е Русия. В нарушение на обичайната дипломатическа практика обаче, той щял да приеме руската посланичка, за да "разговаря" с нея", написа дипломатът Стефан Тафров.

Що за преференциално третиране на Митрофанова, която получава пряк достъп до министър-председателя?, попита той

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По думите му правилният ход е руската посланичка да бъде извикана официално в МВнР и да й бъде връчена вербална нота, "в която се казва това, което Радев говори публично: че виновна е Русия". "Но на Радев и Йотова все така не им стиска да назоват Русия агресор", коментира дипломатът.

"По-безгръбначни управници България не е имала от десетилетия"

"Още един ударен кораб на 15 мили от Бяла. Обобщавам: Два взривени оръжейни склада, два потопени кораба преди няколко дни в нашата безспорна икономическа зона в Черно море и 11 запалени антени на Starlink в Плана планина. Всичко това в рамките на 2–3 месеца. А при всеки от тези случаи Радевата власт абдикира от отговорност! Това ли е национално отговорната позиция? Да мълчиш, да не посочваш отговорните и да се държиш така, сякаш нищо не се е случило? По-безгръбначни управници България не е имала от десетилетия!", категоричен е историкът Славчо Свиленов.

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"Илиана Йотова онзи ден го каза след КСНС - нападенията в Черно море ще продължат, защото конфликтът между Русия и Украйна няма опция за мирно решаване. Тъй като миналата седмица управляващите се бяха успокоили, че взривените кораби са далеч и макар в изключителната ни икономическа зона, то нападенията не били наш проблем, днес вече имаме нов удар, само на 3 мили от ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ни води. Да подготвим партньорите си от Малта, под чийто флаг е плавал корабът, че предстои дълго и сложно разследване, което ще цели 100% да докаже, че ударилият кораба дрон не е руски, а ако не дай Боже е, то да има достатъчно много време, та всеки на земята да забрави, че нападение изобщо е имало", коментира от своя страна Георг Георгиев от ГЕРБ.

"Нови удари с дронове по кораб на границата на териториалните ни води. Корабът е собственост на Украйна. Има ранени в екипажа - украинци и азербайджанци. Предишните удари и потопяването на кораб с екипажа останаха без разследване. Не беше поискано и задействие на чл. 4 на НАТО. Днес какво следва!?", попита преподавателят по журналистика доц. Светла Божилова.