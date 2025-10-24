Европейският съд де факто нулира сметките за парното и топлата вода в България

Заради методиката за дялово разпределение, на чиято база се изчислява колко дължи един клиент за парно и топла вода, Европейският съд е бил сезиран и е взел решение по въпроса. То е съкрушително за прилаганата от десетилетия методика - няма прозрачност и яснота как точно се изчислява колко топла вода си потребил и колко си се топлил с парно.

Делото е заради иск на ЕВН спрямо физическо лице - че физическото лице трябва да плати сметка за парно и топла вода от 519 лева за периода от 1 май 2018 г. до 31 октомври 2020 г. Само че "длъжникът" казва, че няма да го направи - защото не съществува писмен договор за доставка на енергия, че претендираната от ЕВН сума не съответства на действителното потребление, че измервателните уреди са неизправни, че абонатната станция, тоест техническото помещение на сградата, от което се осигурява разпределението на отоплението и топлата вода в различните части на сградата, не е в добро състояние и че потреблението на енергия не е редовно отчитано. Делото е в Пловдивския районен съд, който се обръща с въпроси към Европейския съд. И Европейският съд постановява, че формулата за дяловото разпределение се основава на теоритични данни от проекта за строеж на съответната сграда, а не може така - данните следва да са на практика доказуеми.

Правена е оценка от вещо лице и то казва, че "изчисленията за разпределението на топлинна енергия, направени въз основа на математическата формула по точка 6.1.1. от методиката за дялово разпределение, са под въпрос, тъй като вследствие на тези изчисления потребителите, които не потребяват топлинна енергия, дължат част от сумите, дължими от потребителите, които я потребяват, но които не плащат сметките си". С други думи хора, които не използват парно и топла вода, трябва да плащат за хора, които ги използват, обаче не плащат. Съответно, Европейският съд решава, че така не може.

И още - Европейският съд изрично казва, че не трябва да се плаща за отопление на стълбища и общи площи, ако нямат работещи радиатори, не трябва да се плаща за отопление на стълбища и общи площи щом сметката се изчислява не за действително потребление, а на база колко ти е голямо жилището и на неясна формула. В пълнота: "Не се допуска национална правна уредба, съгласно която собственикът на апартамент в сграда — етажна собственост, е длъжен да заплати, от една страна, разходите, които са му начислени за топлинната енергия, отдадена от всички тръбопроводи и инсталации за разпределение и доставяне на топлинна енергия в сградата, включително когато нейните общи части не са оборудвани с радиатори, при положение че тези разходи се определят въз основа не на действителното и индивидуално потребление, а се обобщават и след това разпределят между съсобствениците пропорционално на отопляемия обем на апартаментите им, и от друга страна, разходите, които са му начислени за индивидуалното му потребление на топлинна енергия за отоплението на апартамента му и за топлата вода за битови нужди, при положение че тези разходи се определят въз основа не на действително и индивидуално потребление, а на математическа формула, основаваща се на неясни или необосновани параметри".

Всъщност подобна формула като тази за дяловото разпределение би следвало по-специално да отчита специфичните характеристики на сградата, като нейната изолация и изолацията на отоплителната система, използваните за тази система материали, както и евентуалната загуба на топлина - а не е така, добавя съдът.

Друг интересен момент - според формулата, средната температура в сградата трябва да е 19 градуса. Откъде-накъде? И още - с формулата се приема, че инсталацията за отопляване т.е. парното работи 24/7 на максимална мощност.

Години и години бездействие

Изрично в решението е посочено, че съгласно правото на ЕС още преди 11 години клиентите в България е трябвало да бъдат подсигурени с умни топломери. Ако няма техническа възможност, то трябва да може клиентът да изпраща данни за потреблението си и те да бъдат засичани. Ако клиентът не предава данни, се прави прогнозно потребление и на негова база се изчислява цената на потребената енергия - или сметката може да е на фиксирана стойност.

